S nikým jsem nezávodil, brání se řidič mustangu. Tohle vzkázal rodině!

Sobotní nehoda u Špindlerova Mlýna v lidech rozdmýchala mnoho emocí. Několik svědků prohlásilo, že skupina sportovních aut spolu závodila. Řidič oranžového mustangu se poté čelně srazil s modrou Škodou Rapid. "Smutné jet ze Špindlu jako druhé auto a potkat nehodu, kde se dva kre*éni honili a zavinili smrťák," napsala jedna svědkyně.

"Z Vrchlabí do Špindlu ohrozil každé auto, málem mi zabil manželku," prohlásil další ze svědků o třicetiletém řidiči mustangu. Ten se však brání, že se žádných honiček rozhodně neúčastnil.

"Ano, bohužel jsem to auto řídil. Jsem ještě v nemocnici. Všechno řešíme s policií. Spekulace, že oranžový mustang byl před červeným, jsou nesmysl, protože oranžový byl celou dobu za červeným. Na internetu se objevily různé spekulace a opravdu nemá smysl se jimi zabývat. Jsou to lidi, kteří k tomu nemají co říci," řekl redakci TN.cz řidič mustangu.

"My jsme nezávodili, nedocházelo tam k předjíždění. Byli jsme za sebou, vezl jsem syna řidiče toho červeného vozu," tvrdí. Nehody však podle jeho slov lituje. "Ta věc se neměla stát. Příbuzným bych chtěl vzkázat upřímnou soustrast. Mrzí mě to, chtěl bych být té rodině co nejvíc nápomocen. Protože je to neodpustitelné," dodal.

Policie se případem intenzivně zabývá. Podle policejní mluvčí Ivany Ježkové je příliš brzy na obvinění. To, zda řidiči mustangu hrozí trest a jaký, zatím říci nemůže. "Probíhá znalecké zkoumání. Vyšetřujeme dva případy a jestli je mezi nimi jasná souvislost, není zatím jasné. Zaprvé se jedná o tragickou nehodu, zadruhé o případné porušování bezpečnostních předpisů. Víme, že se tam ty závodní speciály pohybovaly, musíme tedy zjistit, jakým způsobem," řekla Ježková.

Policisté zároveň prosí o pomoc i veřejnost. "Žádáme o poskytnutí svědectví, abychom zjistili, co přesně se před tou nehodou stalo," uvedla Ježková.

K tragické nehodě došlo v sobotu po poledni. Mustang se u Špindlerova Mlýna srazil s modrou škodovkou, jejíž řidič přišel na místě o život. V autě s ním cestovala i spolujezdkyně, pro kterou musel na místo vyrazit záchranářský vrtulník a s vážným zraněním ji přepravit do nemocnice. Řidič mustangu i jeho 12letý spolujezdec skončili v nemocnici s lehčími zraněními.

Podívejte se na záběry z místa nehody v reportáži TV Nova: