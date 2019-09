Semanskému bylo jedno, že znovu zabije! Pro dceru by udělal cokoliv

Podle terapeuta Andreje Drbohlava existují hned tři druhy vícenásobných vrahů – masoví, záchvatoví a sérioví vrazi. Případ Michala Semanského spadá do poslední zmíněné kategorie. "Sérioví vrazi páchají činy, mezi kterými je určitá časová prodleva na různých místech v různých událostech a s určitým odstupem," vysvětlil Drbohlav.



Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové byl znalecký posudek na Semanského jednoznačný. "V tom posudku stojí, že pokud on bude mít nějakou potřebu byť finanční nebo jinou, tak jemu je to jedno. On spáchá opět vraždu, nebude s tím mít žádný problém," vysvětlila s tím, že to byl hlavní důvod, proč vrah dostal doživotí.



"U profitních mnohonásobných vražd je většinou vražda spíš takovým zastíracím prvkem, potřebou naprosté likvidace oběti proto, aby neexistovaly žádné přímé stopy, žádná přímá svědectví," uvedl terapeut na pravou míru, jakým způsobem přemýšlí sérioví vrazi, kteří baží po zisku – v případě Příběhů českých zločinů zisku finančním a jistým způsobem emočním kvůli adoptované dceři.



Semanskému nestačila jen jedna vražda a jeden zdroj peněz. Protože nepracoval a hledat si zaměstnání mu v té době nebylo po chuti, zabíjel dál. "Pro sériové vrahy obecně je příznačná patologická touha po lovu, dobývání, která s sebou nese něco, čemu s v oblasti závislosti říká 'craving', to znamená opětovné bažení po tom, zažívat zas a znovu ten lov a nadvládu," dodal Drbohlav.



