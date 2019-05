Šesťačka na Mostecku zfackovala učitele! Nelíbila se jí poznámka

Dvanáctiletá dívka dala facku učiteli, dopředu se na tom prý domlouvala se spolužáky. Fackou chtěla učitele potrestat za poznámku, kterou od něj měla dostat. A spolužákům se to pravděpodobně zdálo jako skvělý nápad.



"Zaťukala mu na rameno a vrazila mu facku a utekla. Děti ze šesté třídy se domlouvaly. Ona ta holčička šla do kabinetu a okolo kabinetu stálo víc dětí," popsala incident jedna ze žaček bílinské základní školy. "Měla to být údajně nějaká větší partička lidí, co se na to měla přijít podívat," doplnil další žák školy.



Základní školy zřizují obce nebo města, vedení Bíliny chce vážnou situaci řešit hned příští týden. "Ten učitel je neskutečně hodný člověk. Trénuje děti, celý svůj život zasvětil atletice. O to více jsem z těch dětí zklamaná," řekla bílinská starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová.



Na schůzku má dorazit jak napadený učitel, tak rodiče školačky, které zřejmě čekají i potíže se sociálními úředníky. Vedení školy už stihlo incident ohlásit. "Tam už je možné přemýšlet, že dochází k pubescenci. Ten nápad je hodně na sebe upozornit, tam vidím totální absenci kontroly ze strany rodiny," zhodnotil psycholog Slavomil Fischer.



Facka měla být pro učitele poslední kapkou, dívka má ve škole potíže s chováním dlouhodobě. Učitel prý zvažuje podat trestní oznámení. "Vím, že po své ose to bude samozřejmě řešit i pan učitel," uvedla starostka.