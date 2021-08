Severokorejský diktátor Kim dál hubne. Mluví se o vážné nemoci

KLDR patří k nejzaostalejším zemím na světě a koronavirová pandemie ekonomické problémy nejtvrdší diktatury ještě prohloubila. Nedostatkem jídla už mají trpět i vysoce postavení členové komunistické strany práce. A kilogramy ubývají i hlavě totalitního státu Kim Čong-unovi.

Na veřejnost se dostaly fotky z pátečního komunistického sjezdu, na kterých je diktátor zase o poznání hubenější. Ve tváři měl navíc nepřítomný výraz, jako by měl každou chvíli omdlít. Portál Lokmat upozornil, že hladem to být nutně nemusí.

Už v červnu, kdy na Kimovi snad poprvé od nástupu do čela KLDR plandalo oblečení, se mluvilo o vážné nemoci. Nikdo netuší, čím by měl trpět, prý je to ale téma pro celou zemi. Severokorejce zajímá, co se s jejich diktátorem děje.

Pokud jsou zvěsti o Kimově chabém zdraví pravdivé, podle zahraničních pozorovatelů už možná v zákulisí probíhají přípravy na převzetí moci. "Kdyby náhle zemřel, pro svět by to mohl být problém," myslí si jihokorejský politolog Vipin Narang. Žhavou adeptkou na novou diktátorku je jeho mladší sestra Kim Jo-čong.

Ta už je několik let jeho pravou rukou a má na povel třeba popravy odpůrců režimu. Zkušenosti s řízením celé země má už z loňského jara, kdy se její bratr na několik týdnů kvůli údajné operaci srdce stáhl do ústraní.

Podívejte se na reportáž TV Nova o Kimově hubnutí: