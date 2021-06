Kim Čong-un viditelně zhubnul. Spekuluje se o jeho zdravotním stavu

V posledních měsících se šíří zvěsti, že 37letý severokorejský vůdce Kim Čong-un na tom po zdravotní stránce není nejlépe. Poté, co se po měsíci objevil ve státních médiích, tyto spekulace posílily. Podle pozorovatelů je Kim viditelně hubenější, upozorňuje jihokorejský web NKnews.org.

Kimovu váhu a celkové zdraví pečlivě sledují zpravodajské a bezpečnostní agentury po celém světě. Pokud zhubnul úmyslně, aby byl zdravější, pravděpodobně to upevní jeho pozici v KLDR, tvrdí profesor politických věd na MIT Vipin Narang.

To je ta lepší zpráva pro sousední země. Stav, kdy Kim Čong-un, zůstává nadále v čele státu, jim poskytuje určitou předvídatelnost. "Pokud je náhlá ztráta hmotnosti způsobena špatným zdravotním stavem, může se v zákulisí už připravovat jeho nástupnictví a to by pro svět mohlo představovat problém, kdyby náhle umřel," vysvětluje Narang.

Média si při analýze snímků zaměřila především na Kimovy hodinky, které často nosí. Pásek byl zjevně upevněný těsněji, zápěstí je totiž viditelně štíhlejší.

Odhaduje se, že od doby, kdy se Kim Čong-un dostal k moci, přibral zhruba 6 až 7 kilogramů ročně. V roce 2020 měl podle Jihokorejské zpravodajské služby vážit okolo 140 kilogramů. V posledních letech se stále častěji stahoval do ústraní, v roce 2020 se na veřejnosti neukázal obzvlášť dlouho.

Podle odborníků má pravděpodobně velké riziko kardiovaskulárního onemocnění, a to nejen kvůli vysoké váze. Srdeční problémy má zřejmě v rodině, jeho dědeček a otec, bývalí severokorejští vůdci, údajně zemřeli na infarkt.

Pokud by Kim Čong-un náhled zemřel, k moci by se mohla dostat jeho mladší sestra Kim Jo-čong. Minulý rok odborníci varovali před její sílící mocí, které se svět obává. Hovoří se o tom, že v brutalitě předčí svého bratra a pokud se stane novou vůdkyní, mohla by být její diktatura ještě tvrdší.

V dubnu loňského roku světová média psala, že je Kim Čong-un ve vážném stavu po operaci srdce. Připomeňte si událost v reportáži TV Nova: