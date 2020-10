Trestný čin už není od pěti tisíc korun. Novela přináší velkou změnu! ANKETA

Až doposud byla hranice mezi přestupkem a trestným činem stanovena na pět tisíc korun. Od 1. října to však již neplatí. Změnila to novela trestního zákoníku, která byla schválena v létě letošního roku.

Vláda tehdy Sněmovně předložila návrh, na základě něhož budou soudy moci častěji udělovat peněžité tresty místo krátkodobých pobytů ve vězení. Novela prošla, ale poslanci k ní přidali pozměňovací návrhy, mezi nimiž bylo i zvýšení hranice pro posuzování škody jako trestného činu.

Místo pěti tisíc korun se tak jako trestný čin nově posuzují majetkové delikty až od deseti tisíc korun. Do této částky se jedná pouze o přestupek, který řeší obce, nikoliv soudy. Současnou podobu novely Poslanci schválili v červnu. Postavily se proti ní zástupci především dvou politických stran - STAN a SPD.

"U hranice pro trestný čin je její zvýšení problém. Přeci nelze říct, že například krádež věci v hodnotě 9990 je nějaký "menší problém". Pro naprostou většinu lidí to je i tak citelná ztráta. Zvýšením hranice pro trestný čin by stát dal najevo, že krádež věci v hodnotě do 10 tisíc korun není vlastně až tak nic strašného," zkritizoval návrh senátor za STAN Zdeněk Hraba.

Nesouhlasný postoj k této problematice zaujal i Svaz měst a obcí ČR (SMOČR). "Společnosti je dáván signál, že krádež do 10 tisíc korun je jen přestupkem a nebezpečnost takového činu je pro ni zanedbatelná. Půjde tak svým způsobem o toleranci protiprávního jednání," uvedla Ivona Mottlová ze SMOČR.

Soudům se navíc podle svazu sice trochu uleví, zato radnice budou zahlcené a stoupnou jim náklady na řešení přestupků. Může podle něj i přibýt krádeží.

Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (za ANO) už minulý rok prohlásila, že vyjádření výše škody již neodpovídá realitě, a proto bylo potřeba ji změnit. "Sazba pět tisíc korun platí už více než patnáct let. Pokud se podíváte na svůj příjem z roku 2002 a na příjem z roku 2019, tak uvidíte, že tam došlo k poměrnému navýšení," podpořil ji senátor za ODS Miloš Vystrčil.

