Školy jsou zavřené týden, rodiče už nemohou. Zvolněte, prosí učitele

Běžně leží břemeno učit děti na bedrech učitelů, rodiče se školáky doma píší úkoly, přezkouší z nové látky, nebo jen podepíšou žákovskou. Jenže školy jsou od 11. března zavřené a nesnadný úkol učit nyní leží na rodičích.

Školy se snaží maximálně pomoci. Látku, kterou by děti nepřítomností ve škole mohly zameškat, se k nim snaží dostat i v době nouzového režimu. Do emailu tak rodičům chodí množství úkolů, se kterými se musí s dětmi vypořádat sami.

Učiva není málo a denně školákům zabere i několik hodin. Jenže tolik času nemá každý rodič. Řada z nich stále chodí do práce, nebo funguje v režimu home office a mají své práce dost. Někteří rodiče navíc pečují o další děti, třeba i předškoláky, v řadě krajů totiž došlo i k uzavření školek. Případně se starají o příbuzné seniory, nepočká ani každodenní péče o domácnost, nákupy a vaření.

Nápor učiva je tak pro mnohé rodiny nezvladatelný a stresující i díky tomu, že zatím netuší, kdy se školy znovu otevřou. Každý navíc nemá dar učit, rodičům trvá výuka mnohem déle, vystresovaní jsou jak dospělí, tak děti. A ty se pak sotva něco naučí.

Pokud se i v cítíte v koncích, přečtěte si naše rady, které by vám mohly ulevit.

Rozdělte si úkoly

Jste špatní na matematiku nebo cizí jazyky, které ale jsou manželovi nebo staršímu synovi? Zapojte je. Rozdělte si mezi sebou předměty, zapojte klidně i prarodiče, kteří mohou pomoci i přes skype. Pro seniory je to příležitost, jak se naučit s technologiemi, kterým se dosud bránili, a zůstat s rodinou v kontaktu.

Nechte učení na druhých

Vaše škola vám jen posílá emaily s úkoly? Některé instituce jsou vstřícnější a pořádají výuku on-line. Zjistěte, zda se nelze na takové vyučování také připojit, nebo si nechte videa posílat od známých. S výukou pomáhá i řada institucí, včetně jednotlivých pedagogů, knihoven, médií a neziskových organizací. Využijte je.

Škola hrou

Učení nemusí probíhat jen nad sešity a učebnicemi. Hodinu přírodovědy si udělejte na zahradě, pozorujte brouky a rostliny, vysvětlete dětem nudné učivo prakticky, pracujte s názornými příklady. Nad učebnicí si pak shrňte vše, co se v terénu naučily, propojte akční fakta s nudnou teorií. Přispěje to k větší psychické pohodě vaší i vašich dětí, na tu nezapomínejte.

Spojte se s dalšími rodiči

Některé školy podněcují vytváření komunity rodičů automaticky, v nouzovém režimu její význam oceníte o to víc. Sdílejte společně své potíže s učením, raďte si. Pokud cítíte, že vás i děti škola přetěžuje, komunikujte problém společně. Na zpětnou vazbu více rodičů škola spíše uslyší.

Buďte věcní a slušní

I když jste ze vzniklé situace na nervy, snažte se vždy komunikovat bez zbytečné hysterie. Buďte slušní, struční a věcní. Pište, co vám vadí, proč vám to vadí, na jaké reálné překážky narážíte, přidejte i návrhy řešení. Nebuďte arogantní, nevnucujte svou verzi, buďte přístupní k diskuzi.

Najděte si komunitu

Na tuto situaci byl málokdo z nás připravený, nejste sami, kdo tápe. Najděte si komunitu, sdílejte své pochyby a otázky na sociálních sítích, hledejte řešení společně. Na sociálních sítích jsou specializované skupiny, které pomáhají v těchto těžkých dnech děti zabavit, rodičům usnadnit výuku, poskytnou odpovědi na otázky, které vás pálí. Podívejte se například do skupiny Domškolačka, která poradí přímo s domácí výukou, ve skupině Dobré koronápady si zas tisíce lidí vyměňují rady ke každodenním strastem, právě zabavení dětí a domácí úkoly tu tvoří jednu z oblíbených kategorií sdílených rad a nápadů.

Známkám nevěřte

Některé školy v nouzovém stavu vůbec neznámkují, spoléhají se pouze na zpětnou vazbu a způsob hodnocení, které děti motivuje, ale tolik nestresuje (u menších dětí např. sbírání razítek apod.). Pokud se vaše škola od známkování neoprostila a už jste schytali nějakou tu kuli, nenechte tím vystresovat ani sebe, ani vaše malé školáky. Berte to tak, že nyní školy hodnotí "něco, o čem nemají nejmenší tušení, kdo to vlastně dělal a nemají pod kontrolou podmínky, za kterých to dělal,” radí facebooková stránka Vaše práva ve škole. Co se učiteli jeví jako liknavost školáka, může být ve skutečnosti vaše pracovní vytížení. Pokud máte výhrady, obraťte na se příslušného pedagoga nebo na ředitele školy. Kdyby se to mělo později odrazit na vysvědčení, máte podle školského zákona možnost podat žádost o přezkum.





Nepokazte si vztahy

Pokud jste se na čas museli stát pro své dítě učitelem, může vás to klást do úplně nového světla. Možná dosud nebylo zvyklé, že ho do něčeho nutíte, trávíte společně čas nudnou činností, která ho nebaví, jste přísnější. Děti nejsou hloupé, snažte se jim racionálně vysvětlit, proč je to důležité. Pokud přestřelíte a pod vlivem emocí na dítě křičíte nebo ho uhodíte, proberte to spolu, až se oba uklidníte. Omluva je na místě, aby si vás dítě nezošklivilo a neodneslo si zbytečné trauma.

Sáhněte si do svědomí

Problém není jen v nechuti dětí se učit nebo v přetěžování ze strany školy. Mnoho rodičů si nyní uvědomuje, jak moc šla dosud škola mimo ně. Kdo byl zvyklý jen podepsat žákovskou, zažívá teď zdrcující prozření. Pokud jste nebyli zvyklí se s dětmi učit a špatně se orientujete v učivu, nesvalujte vinu jen na malé školáky. Snažte se děti naučit vlastními silami to, co zvládnete. Hledejte co nejvíce pomoci - příbuzné, vzdělávací pořady, komunity na sociálních sítích. Pokud tušíte, že tempo nezvládáte a dítě bude po návratu do školy zřejmě zaostávat, řešte to s učiteli individuálně. Až se děti do školy vrátí, rychle odhalí, v čem děti pokulhávají a mohou vám pomoci konkrétní zpětnou vazbou. Ani pak není pozdě na dohnání učiva, třeba i intenzivním doučováním.