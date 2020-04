Školy se postupně otevřou. Žáci 1. stupně se vrátí na konci května

Ministerstvo školství vypracovalo plán, podle kterého by se žáci a studenti mohli navrátit do škol, pokud se budou snižovat počty nakažených koronavirem. Od konce května by mohli do škol žáci 1. stupně, výuka by probíhala formou školních skupin do 15 dětí.

Veškeré uvolňování opatření bude záviset na epidemiologické situaci a rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. "Z pohledu ministerstva školství ale musí být ta hygienická opatření na našich školách proveditelná," sdělil ministr Robert Plaga.

Do června nebude školní docházka povinná, ale dobrovolná. Například děti, které žijí s prarodiči, by tak do školy nemusely, aby neohrozily svou rodinu. Žáci navíc nedostanou klasické vysvědčení, hovoří se spíše o ohodnocení.

První návrat do škol se bude týkat vysokoškoláků. Ti by mohli od 20. dubna navštěvovat individuální kurzy či konzultace, v učebně by jich nesmělo být více než pět. Týká se to i zkoušek, zejména státních závěrečných a rigorózních. Individuálně by mohli také do knihovny, ale jen pro studijní literaturu.

Od 11. května budou moci v případě pozitivního vývoje epidemie do školy studenti posledních ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Znovu to ale nebudou celé třídy a studenti se budou moci s vyučujícím potkat jen kvůli přípravě na maturitu či absolutorium.

Od stejného data by mohla být povolena individuální výuka na základních uměleckých a jazykových školách, jejichž žáci mohou skládat státní zkoušky. Ve školách při dětských domovech a výchovných či diagnostických ústavech by už mohla probíhat prezenční výuka.

Za další dva týdny (od 25. května) pak vkročí po pauze do školy žáci 1. stupně základky. Učitelé je ale rozdělí do školních skupin, ve které by mělo být maximálně 15 dětí, jejichž složení se nebude měnit. V jedné lavici pak bude sedět jeden žák a o povinnosti nosit roušku rozhodne učitel.

Ve společných prostorech školy bude nošení roušky povinné. Od konce května by mohli děti také do družin a různých kroužků, které jsou organizované na jejich škole. Na základních uměleckých a jazykových školách a také ve domech dětí a mládeže či střediscích volného času budou moci být skupiny pěti dětí.

Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích budou moci probíhat nejdříve od 1. června. Stejný termín platí také pro praktické vyučování na středních a vyšších odborných školách. Řídit se bude stejnými podmínkami jako školní skupiny.

Během června by se pak mohly konat také jednotné i školní přijímačky na střední školy. V menších skupinách by se mohli do škol navrátit žáci 2. stupně základních škol a studenti prvních tří ročníků středních škol. Konzultace a občasné vzdělávací aktivity by měly probíhat formou třídnických hodin.

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení:

*Pro zvětšení na obrázek klikněte