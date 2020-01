Skutečný vztah Williama a Harryho? Princové konečně promluvili

Na setkání do svého soukromého sídla Sandringham House královna pozvala jak svého syna Charlese, tak své dva vnuky Harryho a Williama. Prostřednictvím konferenčního hovoru by se k nim měla připojit i vévodkyně Meghan, která kvůli silnému mediálnímu zájmu odcestovala do Kanady. Na schůzce se mají mimo jiné řešit finanční prostředky, které by měly být vévodovi a vévodkyni ze Sussexu do budoucna ještě vyplaceny, či zda si budou moci ponechat své královské tituly a jak bude řešena otázka a financování jejich bezpečnosti.

K setkání se upírá pozornost zejména britských médií, která již od rána spekulují jak o tom, co setkání přinese, tak o možných důvodech, která k rozhodnutí Harryho a Meghan vedla. Hovoří se například o rasistických útocích, která musí Meghan trpět ze strany britských médií.

Jedna ze spekulací zas zmiňuje dlouhodobě panující rozkol obou princů, vinu za odchod Meghan a Harryho z Británie dokonce klade na bedra prince Williama, který se k manželce svého bratra nechoval právě přátelsky. Proti těmto nařčením, která zřejmě odkazují na článek "Princes fell out because William wasn’t friendly towards Meghan" (Princ odešel, protože William nebyl k Meghan dost přátelský) z britských Timesů, se oba bratři ohradili.



Podle zmíněného článku měl William Meghan doslova šikanovat, neprojevoval jí náklonnost a patřičnou úctu. Oba princové tento text označili na nepravdivý a pouze spekulativní. "Navzdory jasnému popření byl dnes v britských novinách zveřejněn nepravdivý článek, ve kterém se spekuluje o vztahu mezi vévodou ze Sussexu a vévodou z Cambridge. Pro bratry, kteří se tak hluboko zajímají o problémy týkající se duševního zdraví, je použití pobuřujícího jazyka tímto způsobem urážlivé a potenciálně škodlivé," citoval prohlášení web tvnoviny.sk.



V minulosti sice oba potvrdili, že jejich vztah prochází proměnou, dnešní nařčení ale považují za přehnaná. Harry se nechal například slyšet, že on a William jsou nyní „na různých cestách“ a měli ve svých vztazích „dobré dny“ a „špatné dny“. Jak uvedl The Guardian, rovněž William na adresu svého bratra prohlásil, že celý život držel svou ochrannou náruč kolem jeho ramen, ale víc dělat nemůže, jsou dvě samostatné entity.

Hojně diskutovaný odchod Harryho a Meghan by mohl mít ale i pozitivní dopad, mohl by přispět k modernizaci britské monarchie. V jiných evropských královských rodinách totiž není neobvyklé, že členové rodiny, kteří nejsou v přímé nástupnické linii, mají kariéru na plný úvazek a nejsou tolik činní v oficiálních královských aktivitách. Pondělní setkání královské rodiny by tak mohlo nastínit jasná pravidla, podle nichž by mohli členové královské rodiny vykonávat do budoucna vlastní obchodní činnost.

The Guardian rovněž spekuluje, jaké kariéře by se Meghan a Harry mohli v případě odchodu a finančního osamostatnění se věnovat. Meghan by podle jejich odhadů mohla zastávat funkci jako ambassadorka různých značek, případně by se mohla vrátit k filmu, například ve funkci výkonné producentky. Harry se bude zřejmě soustředit na nějakou charitativní činnost, pokud by se vrhl do komerční sféry, mohla by ho zajímat oblast udržitelného cestovního ruchu. Během své cesty po Africe sám vyslovil svůj obdiv k této zemi a prohlásil, že kdyby nebyl princem, mohl by pracovat jako průvodce po safari.