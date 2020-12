Lásky milovníka Ladislava Mrkvičky: Pět dětí se čtyřmi ženami

Jeho studentskou láskou byla Jaroslava Tvrzníková, která se proslavila ve filmu Robinsonka (1956). "No, a jakmile se stala známou herečkou, tak mě opustila. Tak jsem se rozhodl, že se také stanu hercem, a až bude dolézat, ani ji nepozdravím.“ říkával rád Mrkvička.

Zásadní láskou pro něj byla Miroslava/Slávka Hozová (roz. Špánková). S tou zůstal zamilovaný herec v Ostravě. Tou dobou už Ladislav měl prvního syna Tomáše, který emigroval se svou matkou do Belgie. V roce 1967 se Ladislav a Slávka přesunuli do Hradce Králové, kde jim po ročním angažmá přišla nabídka do Divadla S. K. Neumanna, což je dnešní Divadlo pod Palmovkou. Jejich vztah trval 10 let a jeho konec nesl Ladislav těžce.

Další vztah na sebe nenechal ovšem dlouho čekat. S Ivankou Devátou to prý byla láska jako trám, ale jejich vztah vydržel pouhý rok. "Bývalý manžel, Josef Vinklář žárlil a chtěl Mrkvičku zničit." uvedla Devátá pro Aha!. Ten si z toho těžkou hlavu nedělal a raději se začal rozhlížet jinde.

První manželkou Ladislava Mrkvičky se stala Ivanka Mrkvičková (roz. Kopecká). S tou se tehdy scházel jeho kamarád Rudolf Jelínek. Kamarádství šlo stranou a Ladislav s Ivankou si řekli své "ano". Z manželství, které trvalo 11 let, vzešli dva synové - Jan a Jakub. V průběhu manželství ale Mrkvička stihl splodit také nemanželskou dceru Kristýnu.

Rozvod dvojice proběhl v roce 1988 a ještě ten rok si Ladislav vzal Alenu Kotibovou. V roce 1989 se jim narodil syn Matěj. Tento vztah Mrkvičkovi vydržel ze všech nejdéle, trval celých 20 let. Poté od něj manželka odešla a rozvedeni byli až za dalších 5 let, tedy po čtvrt století.