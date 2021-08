Sledovala BIS lidi z okolí Miloše Zemana? Schůze poslanců se blíží

Sedm poslanců z pěti politických stran a otázek ohledně odposlechů Bezpečnostní informační služby více, než jich je u maturitní zkoušky. Tak to dva dny před očekávanou schůzí vypadá ve stálé komisi pro kontrolu činnosti BIS.

"Chceme si vyslechnout stanovisko ředitele k těmto výrokům. Ty zazněly sice v bulváru a neoficiálně, přesto pro jejich závažnost považuji za nutné v utajeném režimu položit řediteli několik otázek a požádat ho o stanovisko," má jasno předseda komise a poslanec lidovců Pavel Bělobrádek (SPOLU).

"Jsem přesvědčen, že BIS pracuje v intencích zákona a proto nedochází k nelegálním odposlechům," nechal se slyšet člen komise Robert Králíček (ANO).

Podobný názor zastávají i Piráti, kteří si chtějí výroky hlavy státu nejprve potvrdit. "Zatím žádné důkazy předloženy nebyly, vnímám to spíš zatím jako nějaké politické prohlášení a další díl seriálu prezident Zeman versus ředitel Koudelka," zamýšlí se pirátský poslanec Lukáš Kolářík (PIRSTAN).

Podle ODS jde o zastírací manévr, který má před volbami odvést pozornost. "Já doufám, že čtvrtek by měl věc ukončit a říct hlavně, že nic zajímavého se neděje, pojďme se věnovat skutečným problémům této země," říká další člen komise Marek Benda (SPOLU) z ODS.

To hnutí SPD má prý informace, že BIS odposlouchává i některé členy z jejich řad. A přesně to chce řešit. "Já se budu pana Koudelky, pověřeného ředitele BIS, ptát, jestli je to pravda a jestli náhodou nejsou odposlouchávaní i další ústavní činitelé," avizoval poslanec SPD Radek Rozvoral.

Stálá komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby zasedne v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek v deset hodin.