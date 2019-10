Sledujte mimořádné vysílání TV Nova k rozloučení s Karlem Gottem!

Veřejnost se v pátek loučí s hudební legendou Karlem Gottem, který zemřel 1. 10. krátce před půlnocí. Do Paláce Žofín má zavítat přes sto tisíc lidí. Sledujte mimořádné vysílání TV Nova v 08:30 hodin.

Do Prahy se na veřejné rozloučení s Karlem Gottem vydali lidé z celé České republiky. Dorazit by ale měli i fanoušci z Německa, Rakouska nebo Polska. Palác Žofín se otevřel v pátek v osm hodin. Rozloučit se mohou lidé s Mistrem až do 22. hodiny.

Rakev je vystavená ve Velkém sále se státními poctami. Fanoušci k ní mohou klást květiny. V sále je také kondolenční kniha určená pro vzkazy. A čestnou stráž slouží vojáci.

Praha musí také počítat s několika omezeními. Například uzavřené je Masarykovo nábřeží od Jiráskova mostu až k Národnímu divadlu. Omezený provoz je také na mostě Legií. Více informací o dopravě v Praze naleznete zde.

Mimořádné zpravodajství přineseme i ze sobotního rozloučení s Karlem Gottem: