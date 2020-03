Slovensko hlásí první případ viru. Nemocí se nakazil muž nejspíš doma

Dvaapadesátiletý muž, u kterého lékaři potvrdili koronavirus, nikde nebyl. Lékaři tak neví, kde se mohl nemocí nakazit. V zahraničí byl pouze jeho syn, a to v italských Benátkách. U něho však testy vyšly negativně.

"Pacient se cítí dobře a klesá mu teplota. Je důležité, aby zodpovědní kolegové po rozhovoru s ním identifikovali všechny lidi, se kterými muž přišel do kontaktu. Vzorek byl testován dvakrát," řekl premiér Peter Pellegrini.

V bratislavské nemocnici, kde se muž nachází, jsou zakázané návštěvy všech pacientů. Zatím není jasné, jestli se tato opatření zavedou i v dalších slovenských nemocnicích. "Dnes budeme diskutovat v jakém znění dostanou občané Slovenska zprávu o koronaviru skze mobilní telefony," doplnil Pellegrini.

Stát také vyzval všechny lidi, kteří mají příznaky a podezření na koronavirus, aby nechodili do ordinací a kontaktovali čísla vyčleněná na tuto situaci. "Nejhorší, co by se mohlo stát, že by každý, kdo má podezření šel k praktickému lékaři a sedl si s dalšími pacienty do ordinace," dodal premiér.

Starší občané by si měli také léky objednat přes telefon a dojít si recepty vyzvednout do lékáren, aby se v čekárnách u doktora vyhnuli možného přenosu nákazy. Lidé by se také měli vyhnout většímu shromáždění lidí.