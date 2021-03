Smrdutá patálie. Vesnici u Chrudimi hodiny dusil neuvěřitelný puch

Nesnesitelný zápach se ve středu několik hodin linul obcí Poděčely na Chrudimsku. Uprostřed vesnice se totiž rozbil fekální vůz. A jelikož se to stalo na kopci, jeho obsah stekl po silnici až k domům.

"Zápach jsme cítili, ještě než jsme vjeli do vsi. Výpary z prasečích výkalů dusily každého v širokém okolí," popsal nepříjemný odér reportér TV Nova.

Cisterna vezla deset tisíc litrů kejdy a do poslední kapky všechna vytekla ven. Lidé vybíhali na dvorečky a zachraňovali, co se dalo. Jako se chystá písek při povodních, tak majitel jednoho domu využil stejný materiál proti močůvce.

Brzo to všude smrdělo jako ve chlívku, za roušky a respirátory byli všichni rádi. Výkaly tekly do všech směrů, protože se nehoda stala na kopci. Největší proud si to hnal po hlavní silnici a příkopy byly brzo plné.

Všechno se valilo uličkami až k rybníku, kde se proud podařilo hasičům odříznout. Močůvka dotekla až stovky metrů daleko. I na místa, odkud nebyl porouchaný fekální vůz už ani vidět.

Traktorista převážel kejdu z nedalekého prasečáku a náprava váhu nevydržela. Cisterna nechala kola za sebou a spadla na zem. Pak se protrhl jeden z ventilů.

Cisterna ryla ještě několik metrů asfalt, než úplně zastavila. "Alkohol byl u řidiče vyloučený dechovou zkouškou," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Jen pár řidičů riskovalo průjezd vesnicí ještě před tím, než se vozovka začala mýt. Škoda na fekálním voze patrně půjde do stovek tisíc korun.