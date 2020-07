Smrt krásného sumce. Obřího Karla našli zastřeleného na hladině

Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, který je zároveň i vášnivým rybářem, sdílel na facebooku příspěvek ve kterém informuje, že všemi oblíbený obří sumec Karel je po smrti. Podle starosty ho někdo zastřelil.

„Být rybářem zdaleka není jen o házení prutu do vody a grilování ryb. Je to i o respektu. K přírodě, vodě a ke všemu, co v ní žije. Proto se většina ryb pouští zpátky,“ napsal Blaha.

Sumec nebyl žádný drobeček, měřil 243 centimetrů a podle odborníků mu mohlo být až 40 let. Ryba se často pohybovala poblíž vodní hladiny a tak byla známá v širém okolí.

"Na Karla, 243cm velkého sumce, jsme se každý rok jezdili dívat na loďce, jak leží na hnízdě. Teď ho nějaký inteligent a "velký silák" zastřelil. Je to hrozné,“ dodal Blaha

Na sociálních sítích se rozjela veliká diskuze a lidé vyjadřují své zklamání nad Karlovo smrtí, zároveň se objevují, ale i komentáře, že zranění mu mohla způsobit i volavka

"Smutný osud, je to potvrzené? Znám případ kdy takhle velkou rybu zabila volavka, jen jí bodla a hotovo,“ vyjadřuje se jeden z diskutérů.

Pokud se prokáže, že se Karla někdo opravdu pokusil upytlačit, hrozí neznámému pachateli až dva roky za mřížemi.

