Snášíte špatně horko? Vědci přišli s oblečením, které vás ochladí až o 5 °C

Vyrobit oblečení, které člověka ochladí, je složitější než to, které ho zahřeje. V roce 2017 vědci ze Stanfordovy univerzity vytvořili textilii, která dokázala ochladit lidské tělo o tři stupně Celsia. Problém byl ale v tom, že aby to fungovalo, musela být tkanina tenká pouhých 45 mikrometrů. To je zhruba jedna třetina tloušťky lehké lhněné košile.

Vědci z Čeťiangské univerzity a Huazhong University of Science and Technology proto nyní zvolili odlišný přístup. Na jejich "vynález" upozornil web Sciencemag. Navrhli textilii, která pomocí chemických vazeb absorbuje tělesné teplo a vrátí jej zpět do prostoru jako infračervené záření.

I když tkanina vypadá jako obyčejná košile, funguje v podstatě jako zrcadlo, vysvětluje inženýr Tao Guangming. Látka o tloušťce 550 mikrometrů je vyrobená ze směsi kyseliny polymléčné a syntetických vláken s nanočásticemi oxidu titaničitého.

Výrobek otestovali na doktorandovi, kterého nechali sedět hodinu na trávníku na přímém slunečním světle. Když pak změřili teplotu jeho pokožky, byla díky nové tkanině chladnější o téměř pět stupňů Celsia, než když měl na sobě bavlnu.

Podle vědců ze Stanfordovy univerzity či MIT je výzkum zajímavý, je potřeba ale zodpovědět ještě mnoho otázek. Například zda látka funguje stejně, když člověk stojí nebo chodí, nebo zda funguje i tehdy, pokud ji člověk nemá na sobě, vzhledem k tomu, že chladící prvek se spoléhá na tělesný kontakt s pokožkou.

Autoři projektu si od nové látky ale mnoho slibují. Náklady na výrobu oděvů se podle nich s novou technologií zvýší pouze o 10 procent, takže je zde potenciál pro masovou výrobu. "Každý si bude moci koupit takové tričko a cena bude v podstatě stejná jako u jiného oblečení. Může to prospět všem," prohlásil vědec Ma Yaoguang, jeden z hlavních inženýrů projektu.