Jednotné jízdné, EET i snazší změna operátora. Poslanci přijali tyto zákony

Elektronická evidence tržeb se bude nově týkat řemeslníků, lékařů, advokátů nebo taxikářů. Malí podnikatelé si ale budou v případě hotovostních tržeb do 600 tisíc korun moci vybrat, zda chtějí mít běžnou on-line evidenci, nebo off-line. Pak budou vydávat papírové účtenky od finanční správy.

Novela zákona přináší také snížení DPH u některých služeb a zboží na desetiprocentní sazbu. DPH klesne v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. Nižší daň bude ze stříhání u kadeřníka, úpravy šatů u švadleny nebo za točené pivo v restauraci. Více čtěte zde.

Poslanci schválili také úpravu zákona, která usnadní přechod mezi mobilními operátory. Pokuta za přestoupení k jinému operátorovi má klesnout z 20 na pět procent. V případě ukončení smlouvy na dobu určitou by zákazníci nehradili nic, pokud uplynou tři měsíci od jejího začátku.

Zároveň by se měla zkrátit doba pro převedení čísla při změně mobilního operátora. Už by to nemělo trvat deset pracovních dnů, ale jen dva. Lidé by také nemuseli v takovém případě kontaktovat stávajícího operátora, ale, podobně jako při změně banky, jen toho nového.

Sněmovna přijala i drážní novelu. První z nich umožní cestujícím na železnici zakoupit jednotnou jízdenku i v případě, že pojedou s různými dopravci. V současnosti si musí kupovat více jízdenek. Jednotné jízdné umožňuje evropská směrnice.