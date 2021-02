Sněhová bouře zasáhla Spojené státy! Ruší se lety a očkování

Severovýchod Spojených států zasáhla silná sněhová bouře, kvůli které se v některých místech muselo přerušit očkování proti koronaviru a zrušit letecké spoje. V New Yorku očekávají nejvíce sněhu v historii města.

Kalamita paralyzovala město, které prý nikdy nespí. Úřady očekávají, že situace se ještě zkomplikuje. "Očekáváme, že v úterý bouře ještě zrychlí. Chci ještě jednou zopakovat, že to nejhorší nás teprve čeká," řekl Phil Murphy, guvernér státu New Jersey.

V New Yorku se rozhodli, že kvůli náledí a komplikacím v dopravě zůstanou do středy zavřené školy. Volný pohyb po městě je zakázaný. Cestovat mohou lidé jen v nejnutnějších případech. Zastavil se provoz nadzemních částí metra. A kvůli bezpečnosti se musely posouvat pondělní a úterní termíny na očkování proti koronaviru.

"Bouře narušila naše úsilí očkovat. Nechceme, aby se starší lidé šli očkovat v nebezpečných podmínkách," sdělil starosta New Yorku Bill de Blasio. "Musel mě držet nějaký pán, protože mě vítr skoro zvedl ze země," okomentovala bouři svědkyně.

Bouře už zasáhla část Pensylvánie, New Jersey a Filadelfii. Doprovází ji silný vítr, kvůli kterému hrozí výpadky proudu. V New Yorku by podle předpovědi mohlo napadnout až 60 centimetrů sněhu.