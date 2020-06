Sofinka dostala nejdražší lék jako první v Česku. Podruhé se narodila

Malou Sofii její maminka popisuje jako neskutečně veselou bojovnici, ale zároveň velkého lumpa. Že něco není s dcerkou v pořádku, si Irena Petrovická všimla po měsíci, kdy Sofinka nepřibývala na váze. Zpětně zjistila, že už v té době neměla zřejmě sílu sát mateřské mléko.

"Když jsem pak porovnávala fotky starší dcery a Sofinky, tak jsem zjistila rozdíly. Anetka už páska koníky a Sofinka pořád nic... Když jsem ji dávala na bříško, strašně brečela, na bok se neotočila, později už ani nezvedala nožičky z podložky," popsala Irena pro magazín Reflex televize Markíza.

Lékařka poslala Sofinku na neurologii, kde jí diagnostikovali spinální svalovou atrofii (SMA). "Řekli nám, že proto se nehýbe a že to bude čím dál horší, když se nepodá nějaká léčba. V tu chvíli začnete přemýšlet, co bude dál, že to, co jsme si plánovali, bude jinak, nebo vůbec," doplnila maminka.

Rodina měla nakonec štěstí v neštěstí. V době, kdy si vyslechli diagnózu, totiž ve Spojených státech probíhala genetická studie nového léku. Rodiče holčičky proto kontaktovali nemocnici v Bostonu, která odpověděla vzápětí. Sofinka byla vhodný adept, její rodiče ale začali mít pochybnosti.

"Nevěděli jsme, jestli do toho jít, protože v tu dobu to ještě nebyl lék, byl v první fázi studie. Nevěděli jsme, jestli jí to pomůže, jestli ji to zachrání, jestli to nemá vedlejší účinky, jestli vůbec přežije let," vypočítala Irena.

Nakonec se ale rozhodli pro léčbu, a tak s miminkem odletěli do Bostonu, kde je nemocnice přijala. Po aplikaci museli ještě rok zůstat na pozorování a v současnosti musí Sofinka létat každý rok na kontroly, dokud nedosáhne pěti let věku. Dělá ale úžasné pokroky.

"Došlo ke zlepšení motorických funkcí je schopná sama sedět a za pomoci stát. Zabránilo se zhoršování jejího stavu," uvedla lékařka Jana Haberlová z kliniky dětské neurologie motolské nemocnice. Dívenka dokáže mluvit, sama dýchá, skládá kostky.

Její maminka, ale i Daniel Kostan ze slovenské pacientské organizace rodin se SMA ale upozorňují, že k úplnému vyléčení nikdy nedojde. "Lék umožní výrazné zpomalení postupu onemocnění. Toho samotného jedince ale nevyléčí a nevyřeší ta postižení, která už má," sdělil Kostan.

Rodina malé Sofinky i přesto doufá, že jednou bude samostatná. "Aby mohla bydlet sama v nějakém uzpůsobeném bydlení a aby byla soběstačná. To, jestli bude chodit, bude jen třešnička na dortu a moc s tím nepočítáme," uzavřela maminka.