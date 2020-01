Mrazy přece jen dorazí! Už brzy vtrhne do Česka arktický vzduch

Až doposud byla zima velmi mírná, začátkem února by se ale vše mělo změnit. Ze severního Atlantiku k Evropě míří mrazivý arktický vzduch, který srazí teploty i v Česku. V maximech přes den stěží překročí nulu.

Aktuální vývoj počasí nad severním Atlantikem naznačuje, že začátkem února v Evropě pořádně přituhne. Podle portálu Severe Weather Europe se na tom zatím globální modely počasí shodují. Mrazivý aktický vzduch by měl přinést ochlazení nejprve do západní, později do střední Evropy a oblasti Středomoří.

Pokles teplot rovněž výrazně zvyšuje šanci na sníh. Prognóza se může ještě změnit, různé modely ale překvapivě ukazují podobný vývoj. I čeští meteorologové předpovídají ochlazení.

Až do 4. února budou teploty sice vysoké a překročí až 10 stupňů, posléze ale začnou výrazně klesat. "Do střední a západní Evropy by se v tu dobu měla dostat studená vzdušná hmota z aktické oblasti," uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.

"Modely předpokládají, že se vytvoří hřeben vysokého tlaku nad severním Atlantikem a dá tím průchod studenému arktickému proudění do střední a západní Evropy. Nejvyšší odpolední teploty by se tak měly zastavit blízko nuly," dodala Honsová. Měli bychom se tak připravit na pořádně mrazivá rána.