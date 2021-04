Šokující nález u mrtvého chataře. Stovky granátů a letecké pumy

Policisté z Jihomoravského kraje vyrazili v pondělí do rekreační oblasti v Ostopovicích vyšetřovat úmrtí jednoho z chatařů. To, co našli v rekreačním objektu společně s tělem 46letého muže, ale překvapilo i ty nejzkušenější muže zákona.



"Zajištěno totiž bylo 26 kilo malorážkové munice, téměř 800 dělostřeleckých granátů, 80 ručních granátů a 9 leteckých pum," popsal nález mluvčí policie Petr Vala.



Většinu munice odvezli policisté k odborné likvidaci, ale část byla tak zrezivělá a nebezpečná, že se rozhodli neriskovat převoz a raději ji hned odpálili nedaleko chatové osady.

Kráter, který vznikl na místě výbuchu, svou velikostí odpovídá malému zahradnímu bazénu. "Uvedeným případem se nyní zabývají kriminalisté, držení zbraní a munice bez patřičného povolení je totiž trestné," dodal Vala.



Je pravděpodobné, že vzhledem k úmrtí muže bude případ odložen. Policisté se zatím přiklánějí k názoru, že jeho smrt zřejmě souvisí se zdravotním stavem.