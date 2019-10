Děsivé obvinění! Máma se sestrami narazila do popelářů úmyslně

„S nesmírně těžkým srdcem musím říct, že oběťmi včerejší tragické dopravní nehody mezi Frýdlantem a Libercem byla moje máma a její dvě nejmladší děti, mé sestry, kterým bylo jen 6 a 4 let. Nevím, jak moc mohu být otevřená, jelikož probíhá vyšetřování, ovšem jsem přesvědčena (a nejen já), že nehoda byla vinou mámy a to účelná,“ popsala Mája.

Rodina se s tragédií snaží smířit. „Je to pro nás všechny hrozně těžké, asi jsme to ještě nikdo nepobral. Bohužel, co se stalo nelze vrátit, můžeme se s tím jen smířit a jít dál,“ dodala a vysvětlila, proč video natočila. „Velice důrazně chci upozornit na neschopnost české státní správy, úřady jako jsou OSPOD Liberec a OSPOD Frýdlant (sociálka) a SVP Frýdlant, což je středisko výchovné péče, kam jsme docházeli na společné konzultace,“ dodala mladá žena.

Mája vysvětlila složitou rodinnou situaci. „Vedli jsme jako rodina s otčímem soudní spor o péči dětí, byly zde určitá křivá obvinění na otčíma ze strany matky. Snaha o to ublížit mám všem a děti si přivlastnit. V podstatě se máma obrátila proti svým dvěma starším dětem, sestře a mě a slepě šla za cílem ublížit otčímovi,“ dodala.

„Soudní spory byly minulý pátek uzavřeny s rozhodnutím o svěření holčiček do péče otčímovi, ovšem OSPOD a SVP trvaly na svých výpovědích ve prospěch matce, i přes všechny znalecké psychologické a psychiatrické posudky, kde bylo jasně odborníky napsáno, že děti jsou psychicky týrané a manipulovaného ze strany mámy. O detailech týrání se zmiňovat nebudu,“ dodala.

„Veškeré státní orgány včetně kriminální policie byly několikrát upozorněny mnou, sestrou a otčímem, i jinými členy rodiny, že máma není zcela psychicky v pořádku a je schopna dětem vážně ublížit. Bylo to několikrát zapsáno do různých záznamů a nikdo na to nebral zřetel, nikdo nechtěl slyšet zvukové nahrávky dokazující, že je máma psychicky labilní,“ popsala.

Mladá žena se zlobí na úřady. „Všechny ty slepice, co si sedí na bidýlku ve státní správě starající se o bezpečí dětí, pobírající státní peníze, jsou jenom zfanatizované feministky (nic proti zdravému feminismu), které za každou cenu nadržují matkám a nespravedlivě zabraňují - ANO zabraňují styku otce se svými dětmi pouze na základě domněnek, smyšlených faktů předložených matkou a asi prostě kvůli principu: ona je matka. A včera si tohle jednání vybralo svou daň,“ řekla na videu.

Spor měl trvat 11 měsíců. „S takovým odporem a podkopáváním nohou ze strany úřadů jsem se nikdy v životě nesetkala. Chci tím říct, že sociální systém v České republice není schopen objektivně řešit a správně zasáhnout v takových to těžkých případech v péči o děti a jsou na tom dnes a denně biti otcové, kteří se často nemají jak bránit, protože jsou obviňováni ze znásilnění a dalších hrozných věcí, které si ty ženské vymyslí,“ řekla.



„Berte prosím, tohle video jako varování, zprávu pro všechny lidi a otce, že tato tragická událost by měl být ukázkový a odstrašující případ toho, kam až může dojít neschopnost OSDODu, který se má starat o nejlepší zájmy dětí a místo toho se stará jen o zájmy matek," popsala.



Tragická nehoda se stala v pátek odpoledne na silnici I. třídy č. 13 ve směru od Liberce na Mníšek. "V levotočivé zatáčce se střetlo osobní vozidlo s popelářským vozem," popsala ponehodě policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Kriminalisté se nyní snaží zjistit, jaké okolnosti tragédii předcházely.





