Učitelé se bouří: Starostka nás tajně šmírovala on-line, řešila vzhled i nehty!

"Vážení rodiče, v průběhu posledních dní došlo ze strany paní starostky a pana místostarosty k hodnocení on-line výuky na naší škole formou, která je velmi neobvyklá. Bez jakéhokoliv upozornění a souhlasu pedagogů a většiny rodičů došlo k tajnému sledování pedagogů a žáků při distanční výuce. Bylo narušeno soukromí Vašich dětí i nás pedagogů," upozornilo na nastalou situaci vedení Základní školy v Mikulášovicích na Děčínsku prostřednictvím sociálních sítí.

Učitelé se o nečekaném návštěvníkovi dozvěděli až prostřednictvím dvou e-mailů, které jim zaslalo vedení obce. První přišel přímo od starostky Miluše Trojanové. "Tento týden jsme jako zřizovatel prověřili způsob a úroveň distanční výuky na naší škole a s potěšením konstatujeme, že vzhledem k počátečním nesrovnalostem došlo k překvapivému zvládnutí distanční výuky a hlavně on-line prezentace ze strany jednotlivých pedagogů,“ napsala ředitelce školy.

Ačkoli byl první e-mail pochvalný, o pár dní později přišel druhý - tentokrát od místostarosty Antonína Bláhy. A kantoři se nestačili divit. "Naštěstí to nebyly nedostatky k výuce, ale k našemu vzezření," prozradil TV Nova učitel matematiky Vladimír Tesařík, co přesně jim vedení města vytýkalo. "Vadilo jim, což jsem vůbec nechápal, jak děti vypadají při výuce. Že jsou v pyžamu, údajně neučesaní a nemytí. Na gauči nebo v posteli,“ dodal.

Ven rodie, v prbhu poslednch dn dolo ze strany pan starostky a pana mstostarosty k hodnocen on-line vuky na... Zveejnil(a) Zkladn kola Mikulovice dne Steda 24. nora 2021

A zaskočený byl i další z učitelů - Robert Riedl. "Všech se nás to dotklo a neměli jsme ani šanci se bránit," řekl. "Dozvěděli jsme se to až z mailu… Byl hodnocen náš vzhled, nehty,…“ nechápal.

Nic jsem neporušila, reagovala starostka

Sama starostka TN.cz vysvětlila, že jednala pouze na popud rodičů, kteří si na učitele stěžovali na veřejném zasedání. "Naše účast na on-line vyučování neprobíhala z důvodu kontroly obsahu výuky, ale pouze se záměrem seznámení se s formou podání výuky v naší příspěvkové organizaci, abychom si udělali obrázek a mohli reagovat na stížnosti rodičů," sdělila. Že by porušila nějaký zákon, si neuvědomuje. "Nezískali jsme žádný veřejný údaj, bydliště, telefon, mailovou adresu, ani jsme děti neviděli,“ bránila se.

Online výuku prý posuzovala pouze z bydliště svého známého. "Hodinu jsme shlédli v přítomnosti zákonného zástupce. Viděli jsme jen dítě našeho kamaráda a učitele," sdělila.

Sám místostarosta Antonín Bláha však učitelům v zaslaném e-mailu tvrdil, že vedení města celkově absolvovalo 10 hodin výuky na 1. i 2. stupni ZŠ. Co se jeho zprávy kantorům týče, podle starostky nemělo jít o nic, co by mělo být medializováno. Nebyla to veřejná korespondence, ale jen poznámka pod čarou k zamyšlení, prohlásila Trojanová s tím, že učitelé by měli v první řadě přemýšlet nad tím, jak se prezentují před dětmi, protože jim jdou příkladem. A stejně tak samy děti, protože se jim to v budoucnu bude hodit.

Jednala protiprávně, tvrdí právník

Starostka je zároveň přesvědčená, že coby zřizovatel školy má právo výkony pedagogů sledovat. K tomu má ale výhrady Česká školní inspekce. "Zřizovatel má právo hodnotit školu, kterou zřizuje, ale musí být splněny určité podmínky," upozornil náměstek Ondřej Andrys. Podle něj může vedení obce školu hodnotit pouze jako celek (instituci) a to na základě známých a předem zveřejněných kritérií, což se v tomto případě podle kantorů nedělo.

A podobného názoru je i advokát Michal Dittrich. "Jednání starostky a místostarosty považuji za zcela protiprávní, neboť zasahuje do sféry dotčeného učitele a studentů,“ upozornil. "Domnívám se, že za takovéto jednání mohou být případně stiženi náhradou škody či pokutou ze strany příslušných dozorových orgánů," dodal.

Konflikt trvá roky

Ředitelka školy Dagmar Kalousková už oznámila, že celou věc předala Úřadu pro ochranu osobních údajů. "Ze strany školy nedošlo k žádnému pochybení, přístup do hodin byl umožněn některými rodiči. Tímto jednáním zřizovatel překročil své pravomoci a porušil GDPR na ochranu osobních údajů," objasnila.

Starostka je ale jiného názoru. "Ředitelka zveřejnila dopisy, ze kterých vypíchla informaci, kterou chce město poškodit. Komunikace mezi zastupiteli je vedena již několik měsíců. Bojujeme za rodiče našich žáků, kterým se nelíbí arogance vedení školy. Chceme mít vzdělávání a školu, která odpovídá 21. století," sdělila TN.cz. Narážela tak na fakt, že od doby, kdy vedení město oznámilo záměr sloučit tamní školu se školkou pod jednu organizaci, jsou vztahy mezi školou a vedením města mimořádně vypjaté.