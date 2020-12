Státy plánují zvýhodňovat očkované. Podle právníků je to diskriminační

Španělsko chce zavést seznam těch, kteří vakcínu odmítnou. Německo zase zvažuje, že by se neočkovaní nemuseli dostat do restaurací. Vakcína by v budoucnu mohla být vstupenkou na hromadné akce nebo třeba do letadel.



"To je naprosto rozumné, je to důležité, je to taková měkčí náhrada za to, že by bylo očkování povinné,“ uvedl imunolog Václav Hořejší.



"V tento moment není ani zdaleka zajištěna dostupnost vakcíny pro všechny osoby, které by se očkovat chtěly, a proto je nemístné přemýšlet o sankcích pro neočkované,“ myslí si právník Ondřej Dostál.

Podle některých právníků hrozí diskriminace i dětem. Pro ty se totiž vakcína ještě ani netestuje. A znevýhodněni budou také ti, kteří ze zdravotních důvodů nemůžou být očkováni.

"O diskriminaci mluvíme tehdy, jestliže se jedná o odlišné zacházení, které není nějakým způsobem racionálně a právně zdůvodnitelné, v tomto případě zdůvodnitelné je," informoval ústavní právník Jan Kudrna.

Podle odborníků by takoví lidé při cestování měli výjimku a místo covid pasu se prokazovali třeba negativním výsledkem testu.

