Stejné parametry, jiná cena! Srovnejte si životní pojištění z pohodlí domova

Pokud budete řešit životní pojištění, je nejlepší začít na srovnávači. Nabídky od různých pojišťoven se totiž za obdobně nastavené limity můžou lišit až o stovky korun. Navíc je důležité vědět, jaká rizika a za kolik je dobré si pojistit a která jsou naopak zbytečná.

„Životní pojištění není spoření ani produkt, který by vás měl chránit proti krátkodobým výpadkům příjmů cca do jednoho měsíce. Naopak je to produkt, který by vás a vaši rodinu měl ochránit v případě dlouhodobých výpadků příjmů v důsledku takových událostí jako je vážné onemocnění, invalidita nebo trvalé následky vážného úrazu,“ vysvětlil produktový a technický ředitel Rixo.cz Martin Ždímal.

Pro životní pojištění se teď rozhodl i pětačtyřicetiletý Karel. Dokud byl svobodný, měl zodpovědnost jenom sám za sebe. Jenže před půl rokem se oženil a se svou manželkou čekají narození prvního potomka.

„Pokud by se se mnou něco stalo, nemohl bych vydělávat a nechci, aby rodina zůstala bez peněz, bez střechy nad hlavou. Nemám čas, abych chodil od pojišťovny k pojišťovně. Tak jsem stejně jako u povinného ručení hledal, jestli existuje nějaký srovnávač, který mi pomůže,“ prozradil Karel.

Práce s online formulářem je rychlá a přehledná. Klient vyplní nezbytné informace o svých aktivitách a zdravotním stavu, a následně může dle svého uvážení upravit výši jednotlivých rizik a věk, do kterého chce pojistku platit. Pak už jen pár vteřin čeká na srovnání několika nabídek z různých pojišťoven.

„Je to přehledné a rychlé, takže za chvíli víte, na čem jste. Teprve když vidíte nabídky přímo před sebou, uvědomíte si, jak moc jsou ceny rozdílné,“ pochvaloval si Karel.

RIXO.cz je inovativní pojišťovací služba, která vám jako jediná na trhu online srovná nabídky životního pojištění z několika pojišťoven, přehledně je seřadí vedle sebe a vy si můžete v pohodlí domova sjednat pro vás tu nejvýhodnější pojistku.

„Ze zkušeností víme, že u jednotlivých pojišťoven při stejně nastaveném krytí může srovnání ušetřit až několik stovek korun měsíčně. A když uvážíte dobu, na kterou se životní pojištění uzavírá, tak to znamená úsporu v řádech až několika desítek tisíc korun,“ doplnil Martin Ždímal z Rixo.cz.