Strážníci při kontrole objevili zraněnou holčičku, s rodiči žila ve stanu

Strážníci objevili stan během kontroly veřejného pořádku, uvnitř spali muž a žena. Ti hlídce řekli, že v těchto provizorních podmínkách bydlí dočasně, protože zatím nemají kam jít. U stanu byli i dva psi. Jeden z nich byl podle strážníků neklidný a agresivní.

Hlídka si také všimla, že okolo jsou poházené dětské hračky a oblečení. To je dovedlo až k dívence, která měla poraněný obličej. Rodiče tvrdili, že ji na tváři pokousal pes. Muži zákona proto okamžitě zavolali záchrannou službu.

Dcera s rodiči měla ve stanu žít přes měsíc, proto strážníci kontaktovali sociální pracovnici. Následující směnu přijela hlídka opět na místo. Jenže dítě tam nenašla. Rodiče tvrdili, že je v nemocnici, protože se jí do rány na tváři dostala infekce. Strážníci případ opět nahlásili sociální pracovnici.

V té době už bylo vydáno rozhodnutí o odebrání dítěte rodičům. To se také stalo. Poté, co holčičku lékaři propustili, odvezli ji sociální pracovnice do dětského domova. Rodiče tak už nemůžou za dítě podepsat žádost o předčasné propuštění z nemocnice.