Česko v minulých letech trápilo sucho. Experti mají dobrou zprávu!

Letošní zimu klimatologové vyhodnotili jako teplotně nadprůměrnou s teplotami o 1,5 stupně Celsia vyššími, než je dlouhodobý normál. Projevilo se to i na nižším množství sněhových srážek, zejména na českých horách. Nicméně v celé republice spadlo do začátku května oproti normálu až o 70 % srážek více. Jarní srážky s nízkými teplotami přispěly k naplnění většiny vodních nádrží a k nasycení půdy vodou. To je důležité pro růst rostlin.