Svět Lega zasáhla smutná zpráva. Zemřel vynálezce oblíbené figurky

"Opravdu smutná zpráva. Jens Nygaard Knudsen zemřel tento týden. I když jsem nikdy Jense nepotkal, to co vynalezl hrálo důležitou roli v mém dětství stejně jako pro další miliony dětí po celém světě," napsal na twitter producent Matthew Ashton.

Dánský vynálezce Knudsen zemřel už ve středu 19. února. O jeho smrti se fanoušci dozvěděli až později. Pro Lego vymyslel postavičku s pohyblivýma rukama a nohama. Veřejnosti byla přístupná od roku 1978 a od té doby se stala nedílnou součástí firmy.

"Bez něj bych nikdy neměl inspiraci k tomu, co dnes dělám, bez něj bych dnes ani neměl svou práci. Byl to úžasný muž a zanechal neuvěřitelné dědictví," dodal Ashton. Dále také dodal, že po dobu jeho kariéry v Legu bude dohlížet na vynálezcovu postavičku a chránit ji.

Extremely sad news : Jens Nygaard Knudsen (the orginal creator of the #LEGO Minifigure) passed away this week! While I never met Jens, what he created played such a huge part of my childhood as well as for many other millions of kids around the world. 1/2 pic.twitter.com/xAUJUUpBg3