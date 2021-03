Vakcíny nejsou rozdělovány spravedlivě, zlobí se Babiš a další premiéři

Premiéři Bulharska, Česka, Slovinska, Litvy a Rakouska v dopise vyzvali ke svolání summitu EU o distribuci vakcín. Rakouský premiér už v pátek poukazoval na to, že nejsou vakcíny v členských státech rozdělovány spravedlivě.

Kancléř Sebastian Kurz a další čtyři premiéři včetně premiéra Andreje Babiše vyzvali podle rakouského deníku Kronen Zeitung v dopise předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a předsedu Evropské rady Charlese Michela, aby v co možná nejkratším čase uspořádali evropský summit o vakcínách a jejich distribuci.

"Jsem přesvědčen, že dokud nebudou dodávky dostatečné pro naočkování 70 % dospělé populace, což je podle Komise společný cíl EU, kterého bychom měli dosáhnout letos v červnu, dodávky by se měly distribuovat přísně podle počtu obyvatel a veškeré nadobjednávky členských států by měly být uspokojeny nejdříve ve druhém pololetí," zveřejnil premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že mu nejde o to měnit množství vakcín, které si členské státy objednaly, ale ujistit se, že všechny členské státy budou mít šanci v prvním pololetí očkovat stejnou rychlostí.

"Musíme se ujistit, že v zájmu evropské solidarity dostanou členské státy EU stejné množství vakcín na obyvatele současně," reagoval Kurz. Rakouský kancléř už v pátek upozornil na to, že vakcíny nejsou distribuovány podle populačního klíče.

Pokud by i nadále pokračovala distribuce tak, jak je nyní nastavená, vznikaly by mezi členskými státy rozdíly, podle Kurze má ale všech 450 milionů Evropanů stejný nárok na šanci vrátit se k normálnímu životu do léta.

Některé členské státy ale s tvrzením, že by byly vakcíny rozdělovány nespravedlivě, nesouhlasí. K dopisu se nepřipojilo například Chorvatsko, Německo argumentuje tím, že některé státy nenakoupily to, co mohly, proto mají méně dávek.