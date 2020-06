Tadeáška matka hodila do vody a zatížila kamením, potvrdila policie

Úmrtí čtyřměsíčního Tadeáška na Mělnicku kriminalisté stále vyšetřují. Podle závěrů policie se měla matka tělíčka zbavit poté, co miminko náhle zemřelo. Syna měla hodit do Labe a jeho tělo zatížit kameny. Potvrdila to policejní mluvčí Markéta Johnová.