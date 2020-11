Petr natočil blikající kouli na obloze: Byla tam dvě hodiny, pak zmizela

Tajemný modrý objekt, který se pohyboval v různých směrech na obloze natočil v neděli Petr z Nového Bydžova. O co se přesně jednalo, zatím není jasné.

Neidentifikovatelný létající objekt, neboli UFO, natočil Petr v noci ze soboty na neděli v Novém Bydžově. "Bylo to vidět od půlnoci až do dvou do rána. Směrem od Sloupna u Nového Bydžova na východ až jihovýchod,“ popisuje své záběry Petr.

Co přesně se povedlo panu Petrovi natočit, není jasné. S největší pravděpodobností mohlo jít o hvězdu či optický klam. Od srpna totiž bývá na noční obloze často vidět hvězda Sirius, která vyvolává podobnou záři. Tento jev pozorovali už staří Egypťané. Příčinou mohl být ale také jednoduše světelný stroboskop.

UFO je jev, kdy pozorovatel hlásí situaci, ve které pozoroval na obloze předmět, jehož podstatu není schopen racionálně vysvětlit. Lidově je tento jev často označován jako pozorování létajících talířů či velkých zvláštních objektů.

Americké ministerstvo obrany zveřejnilo nahrávky setkání stíhaček s UFO. Podívejte se na reportáž televize Nova: