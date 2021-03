Takhle skáče mistryně světa! Se švihadlem umí neuvěřitelné kousky

Trojnásobná mistryně světa ve skákání přes švihadlo - sedmatřicetiletá Maďarka Adrienn Banhegyi žije střídavě i v Česku, kde učí a trénuje. Držitelka dvou světových rekordů se během sportovní kariéry dostala i do sestavy nejlepších gymnastů světa, když vystupovala se slavným cirkusem Cirque du Soleil.

Adrienn se ke švihadlu dostala v sedmi letech a postupně si ho zamilovala natolik, že sama začala vymýšlet nejrůznější triky. V posedlost se pro ni skákání proměnilo ve chvíli, kdy začala soutěžit.

"Je důležité se soustředit na zlepšování techniky, naučit se správně točit zápěstím a najít ideální načasování pro jednotlivé triky. Jsem ráda, že mě lidé napodobují, ale není to smysl rope skippingu. Je to kreativní sport a je fajn, když do něj lidé vnesou kousek sebe."

Během sportovní kariéry zažila nespočet úspěchů. Kromě světových titulů se pětkrát stala i mistryní Evropy. Nejvíc dojmů ale nasbírala během dvouměsíčního newyorského turné s cirkusem Cirque du Soleil.

"Během kariéry se moje cíle neustále měnily. Když jsem byla mladší, tak pro mě byly samozřejmě nejdůležitější soutěže. Ale později to byly vystoupení v rámci Cirque du Soileil, protože to je úplně jiný svět. Je vrchol pro všechny gymnasty na světě."

Během cestování po světě si našla vztah i k České republice. V Praze začala pracovat jako učitelka na mezinárodní škole a osobní trenérka ve fitness centru. Teď ale kvůli pandemii tráví většinu času v rodném Maďarsku.

"Po návratu z New Yorku jsem začala pendlovala mezi Českem a Maďarskem a pořád jsem se nedokázala rozhodnout, kde se usadím. Každá země má něco do sebe a ráda se vracím na obě místa. Nejen Prahu, ale celou Českou republiku beru jako svůj druhý domov."

Tahle doba je podle Adrienn perfektní pro to, aby děti poznávaly nové aktivity a třeba i začaly se skákáním přes švihadlo. Sama vede online tréninky pro malé skokany z Prahy, takže je pořád ve svém živlu.

"Pro děti je skákání přes švihadlo jednou z nejlepších aktivit na světě, protože zlepšuje jejich koordinaci, koncentraci a kondici zároveň. Ideální je začít okolo pěti let. Stačí vám malý prostor a švihadlo za pár korun. Je to zábava a také dobrý základ pro další sporty, například volejbal, basketbal nebo fotbal."