Tereza Ramba čeká druhé miminko. Těhotenství oznámila netradičně

Žádné romantické fotografie s bříškem nebo nazdobený snímek těhotenského testu. Herečka Tereza Ramba se rozhodla pojmout oznámení druhého těhotenství s humorem.

Na zveřejněném videu, které točí její manžel Matyáš, Tereza prochází v upnutých červených šatech. V těch se krásně rýsuje těhotenské bříško. Na otázku manžela "Co je to za pupek?" se herečka zasměje a odpoví "To nebude vidět, ne?"

K videu doplnila už jen krátký komentář, že "dneska už je to jedno" a opravila ho na "dneska už je to dvě." Herečka už má totiž s manželem syna Mikuláše, který se narodil v listopadu 2019. Zda k němu přibude sestřička nebo bratříček zůstává tajemstvím. Ostatně i pohlaví a jméno prvního dítěte herečka dlouho tajila a přezdívala mu Slunce.

Ramba ani jako maminka nepřestala pracovat. Od tohoto čtvrtka ji diváci mohou vidět v kinech ve snímku Deníček moderního fotra, ve kterém si zahrála čerstvou maminku. Tatínka ve filmu hraje Jiří Mádl.

Druhého potomka čeká se svou partnerkou Lelou také zápasník Karlos Vémola. Prozradil, jaká jména zvažují: