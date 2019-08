Tisíce lidí mohou přijít o domov! V Británii hrozí protržení hráze

Bezmoc a strach - takové pocity zažívají obyvatelé města Whaley Bridge ve Velké Británii. Až 6500 z nich muselo opustit své domovy. Při protržení hráze by se totiž jejich obec ocitla kompletně pod vodou.

"Máme z toho obrovský strach. Můžeme jen doufat, že to hráz vydrží a že ji technici zabezpečí," uvedla vystrašená obyvatelka Gill Wildeová.

Obyvatelé museli své domovy opustit na výzvu policie okamžitě, jelikož jsou v přímém ohrožení života. S sebou si mohli do evakuačního centra, které je zřízeno v nedaleké škole, vzít jen domácí mazlíčky a léky.

Nikdo si netroufá odhadnout, jak dlouho bude nejvyšší povodňový stupeň platit. Experti se mezitím snaží přebytečnou vodu z nádrže odčerpat. "Viděli jsme lidi, kteří tu strávili celý svůj život a říkali, že nikdy nic podobného neviděli," doplnila dalších z místních Anna Colemanová.

Přehrada zadržuje podle místních úřadů 1,3 milionu tun vody. Zda téměř dvě stě let stará hráz vodu udrží, není jasné.

Po silných deštích by se však do Velké Británie mělo vrátit teplo. Podle meteorologů v následujícím týdnu dorazí do země extrémní vedra, uvedl portál express.co.uk. Lidé se tak budou moci vzpamatovat z povodní, které poškodily několik domů, silnic a někteří lidé museli se zraněními do nemocnic.