Tornádo poničilo zoo v Hodoníně, ještě hůř ale dopadl psí útulek

Pohroma zasáhla i hodonínskou zoologickou zahradu. Některé výběhy jsou úplně zničené. Ve čtvrtek večer se na sociálních sítích dokonce objevily zprávy o tom, že odtud utekli tygři. To zahrada okamžitě dementovala, všechna zvířata jsou prý v pořádku. Nejhůře dopadl psí útulek, který sousedí přímo se zoo.

Spadlý strom na výběhu opic, poničené ploty. Kvůli padajícím stromům ošetřovatelé hodonínské zoo zaháněli ještě večer zvířata do vnitřních pavilonů. Na sociálních sítích se ale hned poté, co bouře přešla, začaly šířit zprávy, že tornádo poškodilo výběh tygrů a šelmy utekly. Naštěstí šlo o fámu.

"V tuto chvíli máme všechna zvířata zabezpečená, máme všechno zkontrolované, ohrady a klece fungují tak, jak mají," ubezpečuje ředitel hodonínské zoo Martin Krug. Všechna zvířata v hodonínské zoologické zahradě jsou v pořádku, jen prý trošku ve stresu a vyděšená. Stejně jako lidé.

Škody se podle odhadů vyšplhají asi na milion korun a úklidové práce budou probíhat ještě zhruba týden. Do té doby zůstane zahrada pro návštěvníky uzavřena.

Hůř dopadl přilehlý útulek. Část areálu živly srovnaly téměř se zemí. Zůstaly z něho jen kotce. Zda se do nich ještě psi vrátí, není jisté.

"Přišli jsme o všechny střechy jak na provozní budově, tak na kotcích, takže to bude chtít posouzení statika," ví vedoucí útulku Šárka Krakovská. Ještě večer do útulku běželi zaměstnanci a psy odváděli do bezpečí.

"Měli jsme tady deset psů. Jednoho jsme bohužel nenašly, tomu kotec rozrazil kus stromu nebo betonu, ten se nám potlouká někde po okolí," popsala Krakovská. Do psího útulku od rána proudí davy dobrovolníků. Ruku k dílu přiložili i náhodní kolemjdoucí. O zbylých devět psů se teď budou starat v nedalekém útulku v Bulharech.