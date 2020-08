Tragédie v Bohumíně, tento muž podle kriminalistů založil požár

"Pět roků jsme spolu se střídali, já jsem včera místo něho šel do práce, dneska jsem místo něho v práci, takže normální člověk," popsal kolega podezřelého muže a doplnil: "To byl zkrat, já nevím, jak to říct, prostě přeplo mu najednou a bylo to."

Skalní fanoušek Baníku Karviná předtím pracoval jako horník. Podle sousedů jeho rodinný život provázela řada problémů. Před lety bydlel s rodinou v domku u dráhy v nedaleké Dolní Lutyni. Tam prý měl jeden z jeho synů spáchat sebevraždu.

Ani s druhým synem údajně neměl dobré vztahy. Sousedům měl dokonce ukazovat plynovou pistoli. "On to říkal už před dvěma lety, říkal, že je všechny zabije," popsala sousedka.

Problémy měl podle sousedů i v manželství. Zhruba před měsícem se jeho žena odstěhovala k synovi, to mohlo být spouštěčem. "Může to být jeden z faktorů, ale mohou tam být také osobnostní rysy toho člověka, protože ne každý reaguje tímto agresivním způsobem," vysvětlil Štěpán Vymětal z psychologického pracoviště ministerstva vnitra.

Podle psychologů se zatím nedá přesně říci, co mohlo tak brutální čin vyprovokovat. Přesný motiv a eventuální psychiatrickou diagnózu podezřelého určí až vyšetřování.