Třetí stupeň v systému PES by mohl být už brzy! Opatření by se výrazně změnila. PŘEHLED

Index rizika pro Českou republiku je podle systému PES aktuálně 57, to odpovídá třetímu stupni. V Česku nyní platí čtvrtý, v případě snížení stupně, o kterém rozhoduje ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička, by došlo k výrazným změnám v bezpečnostních opatřeních.

Česko se aktuálně drží v systému PES na úrovni třetího stupně pohotovosti, index rizika se již druhý den drží na 57, červený stupeň přitom začíná na 61. PES ale nestanovuje jednotlivé stupně, o těch rozhoduje ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička ČR.

Pokud se ale situace nebude zhoršovat, mohlo by dojít k aktualizaci a snížení stupně už velmi brzy. Snížení stupně by znamenalo výrazné rozdíly v některých opatřeních.

Změna na třetí stupeň by se nyní nedotkla povinnosti nosit ochranu úst a nosu, výrazně by se ale změnilo například opatření, které se týká shromažďování. Na hromadných akcích by se venku mohlo sejít až 50 lidí, uvnitř by to pak bylo 10 lidí. Zvýšil by se také počet lidí, kteří by se mohli účasnit pohřbů, svateb a bohoslužeb.

Velkým rozdílem je pak zákaz nočního vycházení mezi 23. a 5. hodinou, ten totiž ve třetím stupni není vyhlášen.

V rámci třetího stupně se počítá s tím, že by restaurace a další podniky mohly otevřít mezi 22. a 6. hodinou. Provoz podniků by ale provázela řada omezení, v provozovně by například mohli být jen usazení hosté. Stejné podmínky by platily pro herny, kasina, sázkové kanceláře a další.

Rozvolnění opatření by se týkalo také například maloobchodu, obchody by mohly otevřít. Omezení by spočívalo v počtu osob, ty by navíc musely dodržovat rozestupy. Ministerstvo hovoří také o managementu front uvnitř i venku.

Velkým tématem je školství. I ve školách by podle systému došlo k rozvolnění. Prezenční výuka by měla probíhat v mateřských školách a na 1. stupni základních škol. Rotační výuka by pak probíhala na druhém stupni základních škol, na středních školách, vysokých odborných školách s výjimkami, distanční výuka by pak s výjimkami probíhala na vysokých školách.

Další výraznou změnou by bylo například otevření vnitřních sportovišť, která by byla určena pro individuální sporty. Uvnitř by mohlo být až 10 lidí, sportování venku by bylo možné i po dvou týmech. Profesionální i amatérské soutěže by byly bez diváků.

Seznam všech opatření v jednotlivých stupních systému PES najdete ZDE: