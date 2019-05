Třetí vlna kotlíkových dotací je tady! Očekává se obrovský zájem

Začíná třetí vlna kotlíkových dotací. První kraj, který začne žádosti přijímat, bude Moravskoslezský. Postupně budou následovat další. Očekává se velký zájem, při druhé výzvě byly totiž peníze na kotlíky pryč za pouhé dvě minuty. Jde navíc o poslední dotační výzvu. Staré a neekologické kotle musejí lidé nahradit novými do září 2022. Kdo to neudělá, riskuje vysoké pokuty.

Až 50 tisíc korun pokuty. To čeká každou domácnost, která do tří let nevymění starý kotel za ekologický. Letos je poslední možnost udělat to s podporou státu. "Toto jsou zatím poslední peníze, které můžeme občanům na výměnu starých kotlů poskytnout," upozornil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Stát letos mezi majitele rodinných domů rozdělí přes 3 miliardy korun. Ministerstvo počítá, že kotle vymění až 30 tisíc domácností. "Budeme se snažit z Evropské unie dostat další peníze, ovšem jestli to vyjde, na to se nedá spoléhat," dodává Brabec.

Na výměnu je možné dostat od státu až 127 tisíc. Některá města a obce navíc přispívají dalšími tisíci. Ale pozor, dotaci už nebude možné využít na nákup kotle spalujícího uhlí! Za státní podporu bude také možné nechat si upravit komín, pořídit akumulační nádoby, zaplatit projektovou dokumentaci nebo plynovou přípojku. Za státní podporu bude také možné nechat si upravit komín, pořídit akumulační nádoby, zaplatit projektovou dokumentaci nebo plynovou přípojku.

Fronty před úřady už ale nečekejte. Žádosti se dají podat jen elektronicky. Přísloví: "Kdo dřív přijde, ten dřív mele", ale stále platí. "Kdo to vyplnit nezvládne, může požádat vyškolené pracovníky kraje, měst a obcí," radí Petra Brodová z oddělení strukturálních fondů Krajského úřadu v Ostravě.

o Moravskoslezském kraji budou následovat kraje Středočeský a Olomoucký. Někde začnou přijímat žádosti o dotace až koncem září. Bližší informace najdete na stránkách svého kraje.

V první a druhé vlně kotlíkových dotací lidé vyměnili 48 tisíc kotlů a dalších 12,8 tisíc výměn je v realizaci. Domácnostem stát proplatil 5 miliard 250 milionů korun. Největší zájem mají domácnosti o tepelná čerpadla. Mnohým žadatelům přitom nemusí jít hlavně o úspory. Ale také o zjednodušení práce s přitápěním.

Jednou z žadatelek i je paní Bohumila. Kotel, ve kterém 20 let topila, už přesluhoval. Oprava se zdála příliš nákladná. A když si žena spočítala, že každou zimu protopí až 25 tisíc korun, rozhodla se jednat. Se žádostí o kotlíkovou dotaci pomohla sousedka. A vyšlo to. Dnes seniorka topí plynem.

"Mě to osobně stálo asi 22 tisíc. A dotaci mi dali 65," říká. "Takže to je velká úspora. Myslím, že za čtyři roky se mi to vrátí,“ je přesvědčena. Paní Bohumila si samozřejmě pochvaluje i to, že na rozdíl od dob, kdy tady měla kotel na tuhá paliva, nevstává do zimy. Nemusí zatápět a přikládat.

A paní Šárka dala před dvěma lety přednost tepelnému čerpadlu. Také ona se zbavila věčného přikládání. Dotace od státu dělala 220 tisíc korun. Z vlastní kapsy za novou technologii zaplatila 100 tisíc. Investice se ženě vrátí zhruba za deset let. "Určitě se mi nejvíc líbí, že je to bez práce a mám teplo. A vlastně se nemusím o nic starat. To je pro mě nejdůležitější," řekla reportérovi TV Nova.

Samoživitelka se pak ale svěřila, že získat dotaci pro ni nebylo úplně snadné. Největší problém prý byl sehnat potvrzení o emisní třídě od výrobce starého kotle. Bez něj by o nárok na dotaci přišla.