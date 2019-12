Trump odjel ze summitu NATO dřív, světoví vůdci z něj měli srandu

Lídři 29 členských zemí se sešli v Londýně k oslavě 70. výročí založení mezinárodní vojenské aliance. Na programu jednání byla mimo jiné hrozba terorismu, obranné plány v případě ruské agrese, kontrola zbrojení, otázka Číny nebo kybernetická bezpečnost. Najít společnou řeč s ostatními hlavami státu ale nedokázal americký prezident.

Hned na úvod setkání se Donald Trump opřel do francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a zkritizoval jeho vyjádření o "mozkové smrti vojenské aliance". S Makronem se střetl i v otázce bojovníků ISIS. Bez povšimnutí nenechal ani kanadského premiéra Justina Trudeaua, kterého nazval pokrytcem a zmínil nedostatečnost příspěvku Kanady do rozpočtu NATO.

Na zhruba dvouhodinovém setkání se zástupci médií měl Trump hlavní slovo, své kolegy - francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga a kanadského premiéra Justina Trudeaua - téměř nepustil ke slovu. Následně se kanadský premiér se svým britským kolegou Borisem Johnsonem, nizozemským premiérem Markem Ruttem a francouzským prezidentem měli na recepci v Buckinghamském paláci bavit právě na Trumpův účet.

Ze setkání uniklo video, které se hned stalo virálem na sociálních sítích:



„Až skončí dnešní schůzky, zamířím zpět do Washingtonu,“ oznámil Trump na svém twitteru. Za poslední dva dny toho dle vlastních slov udělal již dost.

....When todays meetings are over, I will be heading back to Washington. We wont be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!