Trumpovi došla trpělivost: Ostře se pustil do Číny i Íránu!

Americký prezident Donald Trump zpřísnil sankce na dovoz íránského zboží. Jde o reakci na oznámení Íránu, že nebude plnit část jaderné dohody. Před dovozem z Íránu varoval ostatní státy a opřel se i do Pekingu. Řekl, že Čína porušila dohodu.

Železo, hliník, měď nebo ocel. Po ropě nejdůležitější exportní zboží Íránu teď nově nesmí do Spojených států. Trump rovnou varoval ostatní státy, že dovoz íránského zboží nebude tolerovat ani jim. "Jen si chceme sednout a vyjednat dohodu. Chceme, aby neměli jaderné zbraně, to je všechno, co chceme," vysvětlil Trump.

Írán tento týden oznámil, že nebude část čtyři roky staré dohody šesti států dodržovat. Žádá zmírnění sankcí. Trump už v minulosti řekl, že od smlouvy odstoupí.

Donald Trump během stejné řeči kritizoval i Čínu, se kterou vede obchodní válku. Za krach jednání mohou podle Trumpa sami Číňané.

"Porušili dohodu a to nemohou dělat. Nemusíme s nimi mít žádný obchod. Když bude potřeba, vyrobí si zboží tady tak, jak jsme to v minulosti dělali, vzpomínáte?" řekl Trump.

Donald Trump zvýšil tento týden clo na část čínského zboží z deseti na dvacet pět procent. Akcie čínských firem tím významně poklesly. Obě země budou o obchodní dohodě ještě jednat.