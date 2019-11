Tvoje tvář krásně tančí – Ondřej Sokol a Lucie Borhyová v akci na D1

Nechvalně známá D1 se může stát jedním obřím tanečním parketem. Nevěříte? Tak se podívejte na rozesmátou upoutávku k letošnímu festivalu Life!



Scénář, který paroduje každodenní situaci vzniklou na D1 po svém, vymysleli organizátoři brněnského festivalu tance, zábavy a sportu Life! Chtěli tím ukázat, že i z unuděných a utrápených lidí v dopravní zácpě se mohou stát nadšení tanečníci, kteří se nechají strhnout ke společné skvělé náladě. Tu v klipu rozdává hlavně moderátor, herec a režisér Ondřej Sokol, který sám scénář korigoval. Je ambasadorem festivalu už popáté, do Brna jezdí rád, většinou i se svým synem Adamem, který si na výstavišti užívá různé sportovní atrakce. Zatímco kluk se baví, úkolem táty je motivovat návštěvníky k překonání tanečního rekordu. Vloni společně na jednu choreografii tančilo 2135 lidí. V sobotu 9. listopadu to tedy opět bude výzva. „Chceme zase překonat rekord, doufám, že je to letos rozhodně zajímavější. Bude to větší všechno, nové hry, a to znamená, že všichni, musí přijít,“ vyzval příznivce i širokou veřejnost Sokol.I pro jeho novou taneční partnerku Lucii Borhyovou, která tanec miluje, je festival novou výzvou. „Chtěla bych zlomit další rekord, tentokrát taneční, kdy na tanečním veletrhu v Brně se budeme snažit pokořit nejvíce příchozích lidí tančících společnou choreografií,“ prozradila a dodala, že sama již jeden rekord získala a to dokonce světový! Své první televizní noviny odvysílala v 21 letech a stala se tak nejmladší moderátorkou zpravodajství na světě. V klipu na D1 jí to slušelo a svým půvabem krásně doplňuje veskrze mužskou partičku hlavních protagonistů. „Já miluju tanec, miluju pohyb a myslím si, že každej kdo tančí a kdo má pohyb rád, má dobrou náladu a je pozitivně naladěný. Je to také trošku adrenalin, ale ty endorfiny, které se vyplavují z těla jsou super. Při tanci je vždy dobrá nálada a skvělá atmosféra,“ dodala Borhyová, které natáčení málem překazila silná angína s antibiotiky. Nedala však na sobě nic znát.Poprvé se natáčení klipu účastnil také herec a dabér Michal Holán, nezapomenutelný Jája Krásný ze seriálu Policie Modrava. S nadšením přijal jednu ze svých nejmenších rolí ve svém životě se slovy: „Jasně jdu do toho hned.“ Zaujal ho totiž charakter postavy řidiče autobusu, kterého si pracovně pojmenoval Karel. Michal Holán se věnuje především dabingu a na svém kontě má stovky rolí, jen za letošní rok daboval téměř 40 filmů! V klipu se pořád smál, protože takový už je ze své podstaty. „Život je strašně krátkej a krásnej, a proto si myslím, že opravdu vlastně nemá vůbec cenu si ho kazit. Musíme užívat teď a tady,“ shrnul seriálový Jája Krásný a doufáme, že stejně krásné bude i jejich společné taneční vystoupení na brněnském festivalu Life!