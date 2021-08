U Prahy hledali běhajícího medvěda. Video bylo falešné, zjistila policie

Na linku 158 někdo v pondělí ohlásil, že se u Prahy pohybuje medvěd hnědý. Policisté začali oznámení i poskytnuté video prověřovat, ale zjistili, že se jednalo o falešný poplach. "Policisté objížděli celé okolí, ale žádné místo neodpovídalo tomu z videa," řekla TN.cz po 17. hodině mluvčí policie Michaela Richterová.

Falešné video se nevědomky šířilo z obecního úřadu z Dolních Břežan. Někdo jim totiž záběry poslal. "Byl to takový kolotoč. Někdo to měl od někoho a ten to měl také od někoho. Nakonec jsme přišli na to, že video nebylo natočeno v okolí Prahy," dodala mluvčí.

Tyto záběry rozpoutaly policejní akci:

S hledáním policistům pomáhal i vrtulník. Později odpoledne byl zásah ukončen a vrtulník se vrátil na základnu. Pokud by se zvíře skutečně u Prahy pohybovalo, na místo by byli povoláni odborníci na odchyt a veterinář.