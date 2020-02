U Prahy stále řádí gang vykradačů. Pomohlo by právo chránit se zbraní?

Gang má na svědomí během několika měsíců vloupání do více než stovky rodinných domů. Někteří z tamních obyvatel už vzali ochranu majetku do vlastních rukou – zakládají domobrany, najímají si bezpečnostní agentury anebo dokonce plánují pořízení střelné zbraně.

Sulice, Chocerady, Jesenice. Strach, beznaděj a nejistota. Tisíce lidí v okolí Prahy se už několik měsíců bojí soumraku. Právě v tu chvíli začíná úřadovat gang vykradačů. Některé z majitelů domů už vykradli několikrát. Zloděje v řadě případů neodradil pes, bezpečnostní systémy a dokonce ani zvýšený počet hlídek.

"Ukazuje se, že to pořád ještě nestačí, jeden velký problém středočeského kraje představuje nedostatek policistů, jsou tabulková místa, ale nejsou lidé," vysvětlil Martin Kupka, místopředseda ODS.

"Pokud to je nad síly Policie České republiky, tak ať řeknou, že nejsou schopni dopadnout domovní zloděje a holt my se zařídíme tak, že dáme zelenou bezpečnostním agenturám a bude to jak v Americe," dodal poslanec Pavel Růžička (ANO).

Podle některých politiků je situace neúnosná. Lidé by prý měli mít právo chránit svůj majetek se zbraní v ruce. Už sedm let se tak brání například Maďaři. "Já bych navrhoval zavést do českého právního řádu takzvanou doktrínu 'můj dům, můj hrad', tedy možnost bránit obydlí před tím, kdo neoprávněně vnikne do domu," navrhuje například senátor Zdeněk Hraba (STAN).

"Není možné, aby nějaká banda zlodějů takhle vykrádala domy a neměli z ničeho strach. Prostě vlezeš mi do baráku, ohrožuješ moji rodinu, můj majetek, ustřelím ti kebuli," doplnil Jaroslav Foldyna, místopředseda ČSSD.

"Myslím si, že budou narůstat případy, kdy bude někdo zastřelen a bude se o něm tvrdit, že tam prostě vniknul," upozorňuje však na rizika bezpečnostní expert Andor Šándor.

Podle policie je možné, že gang, který řádí v okolí Jesenice, není jediný. "Jak jsme zjistili, některé doby, časy a i způsob páchání se prolínají, tak o nějaké sérii už nemůžeme aktuálně hovořit," uvedl Jan Krejčí, náměstek ředitele krajského ředitelství.

Zloděje se už několikrát podařilo natočit na bezpečnostní kamery. Jenže ani záběry zatím k jejich dopadení nepomohly.