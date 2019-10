Učitelka dívce zabavila zvonící mobil, skončilo to trestním oznámením!

"Během hodiny dějepisu začal vyzvánět telefon, já jsem nevěděla, kdo to byl, takže jsem vyzvala podle školního řádu, aby mi ho přinesla ke stolu," popsala začátek sporu učitelka základní školy v Třešti.

Po vyučování si měla dívka mobil vyzvednout, to už ale do školy přišel její rozčílený otec. "Bylo to asi v nějakém afektu, byl hrozně rozčilený, řeč s ním nebyla," uvedl ředitel školy Václav Trnka.

Ve školním řádu základní školy v Třešti je možné najít pravidlo, podle kterého žáci během vyučování používat mobily nesmějí. "Učitel má možnost zabavit mobil a vypnutý ho dát do kanceláře. Vrací se rodičům nebo žákovi," sdělil Trnka.

Jenže otec dívky trval na svém a nakonec na učitelku podal trestní oznámení. "Došlo k pochybení," vysvětlil na dotaz reportéra TV Nova otec žákyně.

"Nezjistili jsme, že by došlo k protiprávnímu jednání, případ jsme již ukončili," doplnila policejní mluvčí Jana Kroutilová. "Paní učitelka neporušila školní řád ani žádné metodické pokyny, které máme," potvrdil ředitel školy.

Podle odborníků podobných případů přibývá. Důvodem je hlavně to, že už i menší děti mají ve školách chytré telefony s připojením na internet. Ale aby vše skončilo trestním oznámením, je ojedinělé. "Tím trestním oznámením shazuje rodič učitele před daným dítětem i dalšími dětmi," myslí si psychiatr Miroslav Skačáni.

Vedení školy teď chce v rámci čtvrtletních schůzek s rodiči znovu probrat školní řád, ve kterém jsou pravidla používání mobilních telefonů ve škole zanesena.

