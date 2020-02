Učitelka se posílila alkoholem, policie pro ni přišla přímo do třídy

Opilá kantorka učila na jedné ze základních škol v Třebíči. Nakonec si pro ni přímo do hodiny přišla policie. Nadýchala skoro jedno promile. Teď ji čeká trest.

Už na první pohled nebyla ve formě. Jak se nakonec ukázalo, starší zkušená učitelka přišla na hodinu českého jazyka posilněna alkoholem. "Mluvila úplně z cesty a byl z ní i na dálku cítit alkohol," potvrdila jedna ze žákyň 8. třídy, ve které k události došlo.

Hodinu už nedokončila. Přijela si pro ní policie a když poté podstoupila test, bylo jasno. "Žena nadýchala 0.8 promile. Věc je v řešena v přestupkovém řízení," uvedla Jana Kroutilová, mluvčí PČR Třebíč.

Opilá učitelka byla už dnes znovu ve škole. Dali jsme jí možnost se ke všemu vyjádřit, ona však odmítla. S vyjádřením naopak nešetřili mnozí rodiče zdejších školáků. "Je to šílené!" "Není to v pořádku." "K tomu není co dodat, doufám, že ji vyloučili," zaznívaly hlasy rozhořčených rodičů.

"Je to její první prohřešek a na základě toho jsem volil vytýkací dopis. Další postup řešíme s právníkem školy," uvedl Jan Vaněk, ředitel ZŠ Benešova Třebíč.

Opilou kantorku může čekat snížení platu nebo pokuta a nejspíš ji ve škole odeberou i funkci třídní učitelky a školní preventistky, které doteď zastávala. Na třebíčské základní škole přitom nejde o první prohřešek mezi učiteli.