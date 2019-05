Učitelky musí hlásit své svatby. I tohle najdete v našich zákonech

Celibát zrušen. Vdát se ale můžete až po schválení. To je podmínka z roku 1919 pro všechny mladé kantorky. V zákoníku jí najdeme i po 100 letech. Předpis, který zrušen nebyl, podle právníků platí.

V praxi by to znamenalo, že pokud učitelka o povolení ke svatbě nepožádala, mohla by skončit i před soudem. Trest by jí ale pravděpodobně podle právníků v dnešní době minul.

"Ten soud neřekne už jenom "ano, ten zákon je dnes už směšný". On se odvolá i na další zákony. To znamená, že tady je nějaká právní atmosféra. Ten zákon do toho vůbec nezapadne," tvrdí právník Jan Černý.

Podobných bizarních předpisů a zákonů jsou stovky. Například zákon o fakultativním pohřbívání ohněm, o cenách telegrafů, zásob zboží pro ošacení obyvatelstva, úvěrech v italské měně, která už ale více než 15 let neexistuje. Nebo nařízení, podle kterého musejí být všechny obchody v okolí hřbitovů na pražských Vinohradech a Žižkově o nedělním klidu zavřeny.

I vláda si myslí, že podobné zákony už jsou hloupost. V srpnu by tak měl být hotový zákon, kterým bude zrušeno prvních několik set takových předpisů. Podle odhadů ministerstva vnitra jich ale budou muset prozkoumat zhruba 50 tisíc. Kdy se například učitelky povinnosti hlášení zbaví tak jasné není.