Udělejte si finanční rezervu na horší časy. Může vás zachránit!

Většina lidí souhlasí s názorem, že by měla železná rezerva být. Pokud se jich ovšem zeptáte, zda i oni nějakou finanční rezervu mají, kladné odpovědi se ve většině případů nedočkáte. Odpověď zní většinou stejně: “Vždyť já nemám z čeho dávat peníze stranou.” Ale jak se říká, když se chce, všechno jde! A není lepší pokusit se za měsíc ušetřit pár stovek a dát si je bokem pro případ, že něco „bouchne“?

Železná rezerva je zkrátka suma peněz, na které za normálních okolností nesaháte a využíváte ji až v případě nouze. Na řadu přijde ve chvíli, kdy se stane něco neočekávaného – porouchá se vám auto, rozbije se lednička, v práci před vás šéf předloží papíry s vaší výpovědí nebo dlouhodobě onemocníte.



Optimální částka železné rezervy se rovná penězům, které pokryjí výdaje vaší domácnosti na tři měsíce až půl roku. Říkáte si, že je to spousta peněz? A teď si představce, že ze dne na den o své příjmy přijdete, ale výdaje vám zůstanou na krku. Přesně proto by vám tahle rezerva měla pomoci krušné období přečkat.



Jak na finanční rezervu?



Nejdříve si spočítejte, kolik vám chybí peněz k vytvoření minimálně trojnásobku měsíčních výdajů vaší rodiny. Potom se pokuste sepsat, za co jste v minulém měsíci své peníze utratili. Pravidelné zapisování rodinného účetnictví vám také odhalí, co bylo zbytečné a co můžete ze seznamu vyškrtnout. Až dojdete k částce, kterou jste schopni ze své výplaty pravidelně měsíčně ušetřit, nastává čas na otázku, kam své finance ukládat.



Kam s našetřenými penězi?

Kasička nebo obálka jsou sice bezva a peníze máte hned po ruce, ale přece jenom vás může stále lákat do nich sahat. V případě stavebního spoření nebo penzijního připojištění sice získáte včetně úroků i státní podporu, ale při předčasném vybrání peněz vás čeká pokuta a přijdete i o zmiňovanou státní podporu.

Máte úspory na obyčejném účtu? Chyba! Pomalu o ně přicházíte



Na běžném účtu jsou vaše peníze neustále ohrožovány poplatky za vedení účtu, za jednotlivé transakce na účtu, výběry z bankomatů, inflací apod. Odměnou vám za to budiž jedna až tři desetiny procenta ročního zhodnocení.



Založte si spořicí účet!

Nejlepší rozhodnutí je v tomto případě proto založit si spořicí účet. Své peníze si pravidelně každý měsíc odešlete na něj (nejjistější je nastavit si trvalý příkaz), zároveň je v případě potřeby můžete mít okamžitě nebo maximálně do několika dnů zpět na vašem běžném účtu, a to navíc bez jakýchkoliv poplatků. Když si zařídíte dobrý spořicí účet, poplatky nebudete platit ani za založení a vedení účtu nebo za následující transakce a peníze se vám budou zároveň zhodnocovat lépe než na běžném účtu.