Ulice Barcelony se proměnily v bojiště, protesty provází násilí!

Ulice Barcelony připomínaly krátce po setmění bojiště. Rozzuření demonstranti zapalovali kontejnery a po těžkooděncích házeli kameny. Policisté odpověděli střelbou gumovými projektily.

Střety mezi těžkooděnci a účastníky protestů si dosud na obou stranách vyžádaly téměř dvě stovky zraněných.

Skupinu demonstrantů, která se pokoušela probít si cestu k sídlu katalánské regionální vlády, policie zadržela.

"Tenhle boj za nezávislost trvá už sedm let a my už toho máme dost. Jediné, co jsme od Španělska dostali, jsou represe. Teď jsme povstali," vysvětlil jeden z účastníků demonstrace.

Zpočátku poklidné protesty, které se s příchodem večera proměnily v násilnosti, jsou reakcí na rozhodnutí madridského soudu poslat za mříže 12 katalánských separatistických lídrů. Ve vězení mají strávit od 10 do 13 let.