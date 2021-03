Umělci se rozhodli podpořit očkování. Podívejte se, kdo už to má za sebou

"Já už jsem se nechal očkovat, protože jsem ve vrcholném věku," vtipkoval herec Jan Přeučil s tím, že už má za sebou první i druhou dávku.

"Absolvovala jsem to včera. Musím říct, že se nemusíte ničeho obávat. Je to bezbolestné," vzkázala zpěvačka Helena Vodnráčková.

Očkovat se nechala i herečka Ivanka Devátá. "Já jsem se okamžitě rozhodla, protože co se dá dělat. Tady čumím už pět měsíců, venku se to táhne už rok. Vždyť je to strašné," uvedla.

A přidala se i celé řada dalších. "20 000 mrtvých, v Americe milion, prostě šílené to je. Těch mrtvých je fakt hodně. A zdá se, že se to nedá jen tak zastavit pořádně. Pokud se lidi nechají naočkovat, tak znovu říkám, že to je jediná šance, jak se toho zbavit," myslí si zpěvák Petr Janda.

Komplikace po druhé dávce popsal herec Jiří Krampol: "Při té druhé se mi udělalo blbě, ale opravdu blbě. Tak mě odvezli na ten František, tam jsou úžasní, tam mě dali do druhého dne vlastně dohromady a za dva dny mě pustili."

S očkováním souhlasí i herečka Jaroslava Obermaierová. "Když jsem byla malá, nás seřadili ve škole, jsme odešli a tam jsme dostali injekci. To bylo běžné, ale taky nebylo, já nevím, obrna, černý kašel. No tak já doufám, že snad jsou ty vakcíny natolik dobré, že se tohle vymýtí taky, a že nemáme ani jinou možnost. Samozřejmě si myslím, že je očkování důležité," vzkazuje Obermaierová.