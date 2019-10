Umělec s maskou koně chtěl zmást strážníky. Strčil hlavu do tašky!

V úterý začala v Praze platit vyhláška týkající se pouličního umění, tedy tzv. buskingu. Z centra Prahy tak museli zmizet bublifukáři nebo obří pandy. A přestože se situace od té doby výrazně zlepšila, strážníci i tak narazili na několik "rebelů", kteří ve svém živobytí nadále pokračovali.

Jedním z nich byl i cizinec s maskou koně, který se se svými klávesami usadil na Václavském náměstí a začal tam vyhrávat. Ve chvíli, kdy se k němu přiblížila hlídka městské policie, uvědomil si, že by bylo asi lepší být víc nenápadný.

"Za miliony let evoluce si jednotliví zástupci zvířecí říše vyvinuli rozličné strategie přežití. V případě nebezpečí strká pštros hlavu do písku, tchoř vypouští páchnoucí tekutinu, ještěrka například odhodí část svého ocásku. Busker z Václavského náměstí zvolil strategii pštros, a protože si nechtěl rozbít hlavu o dlažební kostky, pod heslem „když nevidím já je, nevidí ani oni mě“, si nasadil na hlavu barevnou tašku," napsala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Ke své vlastní smůle však nezvolil příliš efektivní způsob kamufláže a pozornosti strážníků tak neunikl. Právě naopak. Pobavená hlídka k muži-koni přišla a ten musel z hlavy sundat jak tašku, tak masku. Přestože se dopustil přestupku, strážníci mu pokutu tentokrát nedali a vyřešili to na místě pouze domluvou.

Cizinec totiž o novele vyhlášky neměl nejmenší ponětí. Hlídka mu proto vysvětlila, že to, co dělá, je nyní zakázáno. "Raději si ani nechceme představovat, co by se dělo, kdyby tento muž zvolil tchoří nebo ještěrčí variantu," dodala Seifertová.